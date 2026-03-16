Tragedia en Barú: esta es la médica que murió en accidente de lancha

Una jornada turística terminó en tragedia en Barú, Cartagena, luego de que una médica identificada como Julie Nataly Bohórquez falleciera tras un accidente ocurrido en medio de una actividad náutica recreativa. El hecho se registró el domingo 15 de marzo en el sector de Agua Azul, una de las zonas más visitadas del archipiélago.

De acuerdo con los primeros reportes conocidos, la mujer se movilizaba en una lancha cuando se presentó el siniestro marítimo. Las circunstancias exactas del accidente aún no han sido establecidas y son materia de investigación por parte de las autoridades.

Playa Blanca es una de las más apetecidas por los viajeros en la isla de Barú. Foto: Getty Images/iStockphoto

La Dirección General Marítima (Dimar) informó que una vez se tuvo conocimiento de la emergencia, se activaron de inmediato los protocolos de búsqueda y rescate en la zona. Las labores fueron coordinadas entre la Estación de Control de Tráfico y Vigilancia Marítima y la Estación de Guardacostas de Cartagena.

En un comunicado oficial, la entidad señaló que el accidente ocurrió presuntamente durante una actividad náutica recreativa con una motonave en el sector turístico de Agua Azul. Tras el reporte de la situación, unidades marítimas acudieron al lugar para atender la emergencia.

“La Autoridad Marítima Colombiana adelantará las investigaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias en las que se presentó el siniestro”, indicó la entidad, al advertir que el proceso busca determinar posibles responsabilidades y las acciones administrativas o jurisdiccionales que puedan derivarse del caso.

La Capitanía de Puerto de Cartagena también hizo un llamado a los prestadores de servicios turísticos y a los visitantes para que se cumplan estrictamente las normas de seguridad marítima, con el propósito de evitar situaciones que pongan en riesgo la vida de las personas.

Finalmente, la Dimar expresó sus condolencias a los familiares y allegados de la médica fallecida durante este hecho ocurrido en aguas de Barú. Entre tanto, las autoridades continúan recopilando información para esclarecer cómo ocurrió el accidente.