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Lote de la SAE en zona norte de Cartagena será subastado en mayo: esto dijo la entidad

Buscan dinamizar la economía en esta zona del Caribe colombiano.

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Redacción Semana
20 de marzo de 2026, 12:41 p. m.
Lote de la SAE que será subastado en Cartagena.
Lote de la SAE que será subastado en Cartagena. Foto: Suministrado a SEMANA.

La Sociedad de Activos Especiales (SAE) mediante Activos por Colombia dio a conocer este viernes, 20 de marzo, que un lote situado en la zona norte de la ciudad de Cartagena, en Bolívar, será subastado en el mes de mayo.

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Abraham Katime, gerente general de Activos por Colombia, dijo que lo que buscan es poder que en el Caribe puedan haber proyectos que dinamicen la economía.

“Este activo sale al mercado con un valor de referencia cercano a los $278.353 millones, en condiciones por debajo de su valoración comercial, lo que lo convierte en una oportunidad altamente competitiva”, señaló

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Panorámica de Cartagena. Foto: Colprensa

De acuerdo con el funcionario, este lote que estarán subastando está conformado por ocho lotes urbanizables que, en conjunto, representan uno de los activos inmobiliarios de mayor escala disponibles actualmente en el país.

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“Desde Activos por Colombia seguimos apostándole a conectar este tipo de activos con proyectos que impulsen la inversión, el empleo y la transformación del territorio”, agregó Katime.

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Asimismo, el funcionario de la entidad indicó que el predio de más de 745 hectáreas será subastado los días 12 y 13 de mayo del presente año.

“Con esta estrategia de lanzamiento, Activos por Colombia buscó no solo presentar un activo inmobiliario de gran escala, sino también destacar el impacto que un proyecto de estas dimensiones podría tener en la inversión, el empleo y el desarrollo económico de la región”, finalizó un comunicado de la SAE mediante Activos por Colombia.