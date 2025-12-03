Suscribirse

La SAE pone la lupa a denuncias contra alcaldes y gobernadores que estarían haciendo mal uso de predios incautados

La entidad del Estado recordó que los bienes deben destinarse para organizaciones sociales y víctimas del conflicto. Las revisiones se harán en varios departamentos.

Redacción Confidenciales
4 de diciembre de 2025, 2:26 a. m.
Captura de abogado en Medellín durante operativo de la SAE.
La SAE es la Sociedad de Activos Especiales. | Foto: Diseño Jesús Chacín/El País

A través de la cuenta oficial de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), la presidenta de la entidad, Amelia Pérez Parra, anunció que se revisarán varios casos denunciados, en los que presuntamente alcaldes y gobernadores estarían destinando a otros fines los predios que la SAE les ha entregado o vendido.

La entidad recordó que estos bienes deben ponerse al servicio de las organizaciones sociales y de las víctimas del conflicto, tal como fue solicitado por las mismas autoridades.

La SAE tiene información relacionada con predios que, tras ser vendidos o entregados a entidades territoriales, estarían siendo utilizados para fines distintos a los autorizados. La presidenta de la entidad, Amelia Pérez Parra, confirmó que ya recibió denuncias formales y que ordenó verificar caso por caso para establecer responsabilidades.

La alerta de la SAE coincide con la controversia alrededor de unos terrenos incautados a la mafia en Llano Grande, Antioquia, cuyo uso estaba condicionado al funcionamiento de un centro de rehabilitación para jóvenes víctimas de la adicción a las drogas y que hoy no se cumple, y en donde funcionaría una escuela privada de fútbol.

Aunque se trata de alertas, la SAE determinará si las quejas son reales y se ha dado mal uso a los bienes.

La SAE también revisará el caso de una mansión en El Poblado, Medellín, que perteneció al exjefe paramilitar Carlos Castaño. Aunque el inmueble fue proyectado para el funcionamiento de un programa dirigido a víctimas del conflicto, denuncias recientes indican que estaría siendo explotado comercialmente como espacio de entretenimiento nocturno.

La entidad aseguró que, una vez culminen las verificaciones, tomará decisiones administrativas y disciplinarias si se comprueba que los predios se están destinando a actividades no autorizadas o que contradicen los fines de reparación social establecidos en su transferencia. La lupa se pondrá a bienes que están ubicados en varias regiones del país.

