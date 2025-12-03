La SAE pone la lupa a denuncias contra alcaldes y gobernadores que estarían haciendo mal uso de predios incautados

A través de la cuenta oficial de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), la presidenta de la entidad, Amelia Pérez Parra, anunció que se revisarán varios casos denunciados, en los que presuntamente alcaldes y gobernadores estarían destinando a otros fines los predios que la SAE les ha entregado o vendido.

La entidad recordó que estos bienes deben ponerse al servicio de las organizaciones sociales y de las víctimas del conflicto, tal como fue solicitado por las mismas autoridades.

La SAE tiene información relacionada con predios que, tras ser vendidos o entregados a entidades territoriales, estarían siendo utilizados para fines distintos a los autorizados. La presidenta de la entidad, Amelia Pérez Parra, confirmó que ya recibió denuncias formales y que ordenó verificar caso por caso para establecer responsabilidades.

La alerta de la SAE coincide con la controversia alrededor de unos terrenos incautados a la mafia en Llano Grande, Antioquia, cuyo uso estaba condicionado al funcionamiento de un centro de rehabilitación para jóvenes víctimas de la adicción a las drogas y que hoy no se cumple, y en donde funcionaría una escuela privada de fútbol.

Aunque se trata de alertas, la SAE determinará si las quejas son reales y se ha dado mal uso a los bienes.

La presidenta de la SAE, Amelia Pérez Parra, anunció que la entidad revisará varios casos denunciados, en los que presuntamente alcaldes y gobernadores estarían destinando a otros fines los predios que la SAE les ha entregado o vendido.



La entidad recordó que estos bienes deben… pic.twitter.com/IrJG4zHhrk — Sociedad de Activos Especiales (@activosSAE) December 3, 2025

La SAE también revisará el caso de una mansión en El Poblado, Medellín, que perteneció al exjefe paramilitar Carlos Castaño. Aunque el inmueble fue proyectado para el funcionamiento de un programa dirigido a víctimas del conflicto, denuncias recientes indican que estaría siendo explotado comercialmente como espacio de entretenimiento nocturno.