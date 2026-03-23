Falso tramitador admitió haber estafado a 41 personas en Caldas, Tolima y Antioquia con engañosos trámites para entrega y restitución de tierras

La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente a un falso tramitador de adjudicación de tierras y restitución de tierras.

El delincuente fue identificado como Jairo Ramón Agámez Ortiz, quien según las autoridades fue el responsable de estafar a por lo menos 41 personas con supuestos trámites y facilidades para acceder a tierras y lotes administrados por el Estado en zonas rurales de Caldas, Tolima y Antioquia.

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“Este hombre es señalado de hacerse pasar por presidente de una asociación que realizaba labores de restitución y adjudicación de predios. Además, aseguraba actuar como intermediario ante la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y la Unidad de Restitución de Tierras para generar confianza en las víctimas y convencerlas de confiar su dinero”, informó la Fiscalía.

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A través de las investigaciones, los funcionarios de policía judicial lograron establecer que el falso tramitador “habría convencido a familias campesinas de entregarle 52 millones de pesos por concepto de afiliaciones, gastos administrativos, trámites y pólizas, sin que existiera sustento real para las gestiones ofrecidas”.

Agámez Ortiz, indicó el ente acusador, fue vinculado formalmente por el delito de estafa agravada en modalidad de masa.

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Debido a las pruebas exhibidas por la Fiscalía, el procesado aceptó ser el responsable de ese delito y deberá cumplir medida de aseguramiento privativa de la libertad en su lugar de domicilio.

La Fiscalía señaló que esta no es la única persona que tienen en la mira por esas estafas, pues las investigaciones avanzan para identificar a más personas afectadas en otras regiones del país donde el gobierno nacional ha prometido entregar tierras a los campesinos en su programa de reforma agraria.

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Entre las víctimas como señaló el ente acusador, también están personas que buscaban que sus predios, arrebatados por grupos armados, les fueran restituidos, pero fueron engañados por Agámez Ortiz y una posible red de falsos tramitadores.