Entrega de tierras

Falso tramitador admitió haber estafado a 41 personas en Caldas, Tolima y Antioquia con engañosos trámites para entrega y restitución de tierras

Jairo Ramón Agámez Ortiz aceptó haber ofrecido supuestas facilidades para acceder a beneficios de la SAE y la ART.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Redacción Semana
23 de marzo de 2026, 6:38 p. m.
Jairo Ramón Agámez Ortiz aceptó haber ofrecido supuestas facilidades para acceder a beneficios de la SAE y la ART.
Jairo Ramón Agámez Ortiz aceptó haber ofrecido supuestas facilidades para acceder a beneficios de la SAE y la ART. Foto: Fiscalía

La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente a un falso tramitador de adjudicación de tierras y restitución de tierras.

El delincuente fue identificado como Jairo Ramón Agámez Ortiz, quien según las autoridades fue el responsable de estafar a por lo menos 41 personas con supuestos trámites y facilidades para acceder a tierras y lotes administrados por el Estado en zonas rurales de Caldas, Tolima y Antioquia.

Preocupante denuncia del alcalde de Puerto Leguízamo, donde cayó el avión Hércules de la FAC: “hasta las vacas se nos meten a la pista”

“Este hombre es señalado de hacerse pasar por presidente de una asociación que realizaba labores de restitución y adjudicación de predios. Además, aseguraba actuar como intermediario ante la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y la Unidad de Restitución de Tierras para generar confianza en las víctimas y convencerlas de confiar su dinero”, informó la Fiscalía.

La apertura del Juzgado Segundo en Mocoa espera responder a 800 demandas de restitución que están en trámite y garantizar un mejor acceso a la justicia para las víctimas del despojo y el desplazamiento.
La apertura del Juzgado Segundo en Mocoa espera responder a 800 demandas de restitución que están en trámite y garantizar un mejor acceso a la justicia para las víctimas del despojo y el desplazamiento. Foto: Diana Rey Melo

A través de las investigaciones, los funcionarios de policía judicial lograron establecer que el falso tramitador “habría convencido a familias campesinas de entregarle 52 millones de pesos por concepto de afiliaciones, gastos administrativos, trámites y pólizas, sin que existiera sustento real para las gestiones ofrecidas”.

Nación

Accidente del avión Hércules de la FAC en Putumayo deja 34 muertos, según un reporte del alcalde de Puerto Leguízamo

Nación

Autoridades buscan a tres extraviados en el Parque Nacional Chingaza: terreno y clima complican el operativo de búsqueda

Nación

Él era Juan David Grande, el patrullero que perdió la vida en el ataque con explosivos contra la Policía en la vía Panamericana

Florencia

Preocupante denuncia del alcalde de Puerto Leguízamo, donde cayó el avión Hércules de la FAC: “hasta las vacas se nos meten a la pista”

Florencia

“Cada 100 días se siniestra una aeronave de nuestras fuerzas militares”: exviceministro de Defensa cuestiona falta de recursos para su mantenimiento

Nación

Tragedias en el aire: los accidentes que han sacudido a Colombia en 2026 y reabren el debate sobre la seguridad aérea

Nación

Reportan explosión en la vía Panamericana: ataque a la Policía deja un muerto y cinco heridos en el Cauca

Política

Iván Cepeda, el candidato presidencial de la izquierda, dice que convertirá la “reforma agraria en una revolución agraria”

Macroeconomía

El G20 declara una “emergencia de desigualdad global” y propone crear un panel internacional para monitorearla

Opinión

Vulgar politiquería y predios enculebrados en la Reforma Agraria en Tolima

Agámez Ortiz, indicó el ente acusador, fue vinculado formalmente por el delito de estafa agravada en modalidad de masa.

Dudas sobre la remodelación del estadio de Pereira: hay posibles irregularidades en tiempos de entrega

Debido a las pruebas exhibidas por la Fiscalía, el procesado aceptó ser el responsable de ese delito y deberá cumplir medida de aseguramiento privativa de la libertad en su lugar de domicilio.

La Fiscalía señaló que esta no es la única persona que tienen en la mira por esas estafas, pues las investigaciones avanzan para identificar a más personas afectadas en otras regiones del país donde el gobierno nacional ha prometido entregar tierras a los campesinos en su programa de reforma agraria.

Entre lágrimas, familiares de Santiago Castrillón dieron detalles de la muerte del joven futbolista: luto en Millonarios

Entre las víctimas como señaló el ente acusador, también están personas que buscaban que sus predios, arrebatados por grupos armados, les fueran restituidos, pero fueron engañados por Agámez Ortiz y una posible red de falsos tramitadores.