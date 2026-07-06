ELN se ensaña con el Chocó: bloqueo en vías principales, ataques con drones y toques de queda; gobernación pide ayuda a minDefensa

Una nueva escalada de violencia del Ejército de Liberación Nacional (ELN) volvió a sacudir este lunes al departamento del Chocó. La guerrilla realizó ataques simultáneos contra la Fuerza Pública, bloqueó la vía que comunica a Quibdó con Pereira y obligó a la gobernadora Nubia Carolina Córdoba a solicitar el apoyo urgente del Gobierno Nacional para reforzar las capacidades militares en la región.

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La mandataria informó que la ofensiva comenzó con un hostigamiento contra una base del Ejército en el corregimiento de Noanamá, en el municipio de Medio San Juan. Horas después, hombres armados bloquearon la vía Quibdó-Pereira, uno de los principales corredores de conexión del departamento con el interior del país, donde además se registraron combates entre tropas del Ejército y miembros del ELN.

De manera paralela, la organización armada atacó con drones la estación de Policía del corregimiento de Santa Rita, en el municipio de Río Iró. Según la gobernadora, la acción no dejó personas heridas, aunque advirtió que la situación evidencia un deterioro acelerado del orden público.

“El ELN ha retomado el día de hoy los ataques en el departamento del Chocó. Después de hostigar la base del Ejército en Noanamá, durante esta mañana han bloqueado la vía Quibdó-Pereira y hay combates en esta vía. También han atacado con drones la estación de Policía de Santa Rita, municipio de Río Iró. En este ataque, afortunadamente, no hay heridos, pero no podemos esperar a que los haya”, manifestó Córdoba.

Nubia Carolina Córdoba, gobernadora del Chocó. Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA / SEMANA

La mandataria aseguró que los hechos representan una escalada de la confrontación armada y pidió una respuesta inmediata del Ministerio de Defensa.

“Esto ya es una escalada en contra de la seguridad y el orden público en el departamento que se está prolongando de forma muy peligrosa. Le solicito al señor ministro de Defensa, Pedro Sánchez, su apoyo para fortalecer las capacidades de las fuerzas que están repeliendo estos ataques. El apoyo aéreo, la inteligencia y la tecnología antidrones, así como los medios fluviales y terrestres, son fundamentales ante acciones terroristas de esta magnitud”, señaló.

Durante los últimos meses, las autoridades han advertido sobre el incremento de las acciones ofensivas del ELN, especialmente mediante el uso de drones cargados con explosivos contra instalaciones de la Fuerza Pública. La estación de Policía de Santa Rita ha sido blanco recurrente de este tipo de ataques, situación que ha llevado a la Gobernación a insistir en la necesidad de fortalecer las capacidades tecnológicas de las fuerzas militares para contrarrestar esta modalidad de guerra.

La crisis de seguridad también ha tenido un fuerte impacto sobre la movilidad y la situación humanitaria del departamento. En los últimos meses, el ELN ha promovido bloqueos armados y restricciones a la circulación que han generado confinamientos de comunidades, desabastecimiento de alimentos y combustibles, además de afectar el transporte por las dos principales carreteras que conectan al Chocó con Antioquia y Risaralda.

El bloqueo de la vía Quibdó-Pereira pone en riesgo el abastecimiento del departamento y aumenta la preocupación de las autoridades, que advierten sobre las consecuencias económicas y sociales de una confrontación que continúa intensificándose en varias subregiones del Chocó mientras las operaciones militares buscan contener la ofensiva guerrillera.