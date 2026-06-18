Violencia intrafamiliar: la nueva arma de control de los grupos armados en Colombia, revela un informe oficial

La cara más oscura de la guerra en zonas de conflicto armado como Chocó, Valle, Cauca, Nariño y Norte de Santander, entre otras, está sacando a flote una lamentable práctica que los grupos armados están promoviendo para mantener el control del territorio y seguir ejerciendo violencia.

Después de adelantar un estudio para analizar el fenómeno de la violencia intrafamiliar en zonas de conflicto armado, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Salud, la Defensoría del Pueblo, el ICBF y la Procuraduría evidenciaron un hallazgo que genera mayor preocupación sobre esas regiones azotadas por la violencia.

Desde 2025, el MinJusticia le había alertado al presidente Petro sobre las irregularidades en la “paz total”

Desde la cartera liderada por el ministro Jorge Iván Cuervo explicaron que dicha investigación sacó a flote cómo las dinámicas del conflicto armado en Colombia han profundizado y transformado las violencias dentro de los hogares colombianos durante el periodo 2016-2024.

El estudio, que fue elaborado a partir de una sentencia de la Corte Constitucional, concluyó que la violencia intrafamiliar en territorios golpeados por el conflicto termina convirtiéndose en una extensión de las lógicas de control territorial y de la violencia ejercida por actores armados, por lo que piden no tratar ese delito como un tema “privado” o “sentimental”.

Así mismo, explicó que en esos hogares afectados por el conflicto se han presentado casos contra las mujeres en los que la violencia intrafamiliar opera como un mecanismo de dominación y sometimiento. Es decir, este tipo de violencia no sería un hecho aislado, sino una herramienta de control social que estarían utilizando los grupos armados ilegales para seguir sembrando el terror en zonas de conflicto.

“De aquí que el fenómeno de la violencia intrafamiliar involucre muchas más manifestaciones que las agresiones de tipo sexual”, advirtió el informe expedido por el Estado colombiano sobre esta preocupante situación.

El Ministerio de Justicia también resaltó que en el análisis se identificaron por lo menos cinco factores determinantes que transforman el entorno doméstico en una extensión del conflicto armado:

El uso de armas y entrenamiento militar para ejercer control y violencia La imposición de discursos y “órdenes de género” asociados a estructuras armadas El miedo a represalias y la intimidación hacia víctimas e instituciones Las barreras para acceder a la justicia Los impactos económicos y sociales que profundizan la dependencia y vulnerabilidad de las mujeres.

Con ese complejo panorama saliendo a la luz, el Gobierno del presidente Gustavo Petro les hizo un llamado a las Comisarías de Familia de esas zonas para que implementen un modelo con enfoque de género e interseccional en el análisis de casos de violencia intrafamiliar en territorios afectados por el conflicto armado.

Para ello, el Ejecutivo les recomendó a las comisarías atender este tipo de casos con criterios técnicos para el reconocimiento de víctimas en el Registro Único de Víctimas, diseñar protocolos unificados de atención integral y avanzar en la consolidación de una política pública que enfrente este oscuro fenómeno criminal.