Ministro Jorge Iván Cuervo advirtió lo que pasaría si el Gobierno Petro acabara las negociaciones de paz con los criminales

En medio de la molestia de algunos sectores del país por el actuar de los criminales mientras sostienen negociaciones de paz con el Gobierno del presidente Gustavo Petro, el ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, expuso en El Debate el panorama en Colombia si se llega a poner fin a la paz total con las bandas criminales.

El ministro de Justicia se cuestionó en El Debate de SEMANA si, en caso de que se llegara a poner fin a la paz total, la Fuerza Pública estaría en capacidad de controlar todo el territorio colombiano para hacer frente a los criminales que tienen asediados a los ciudadanos en varias regiones.

“La pregunta que yo me hago: ¿cuál es el contrafáctico? ¿Levantar todas las mesas de negociación? Muchos candidatos dicen: ‘Listo, el 8 de agosto yo acabo la paz total’, y está dentro de sus facultades hacerlo. ¿Se han puesto a preguntar qué pasaría si eso llegara a suceder? ¿Nuestra Fuerza Pública en realidad tiene la capacidad de controlar rápidamente todo el territorio?”, dijo Cuervo.

Para ahondar en el tema, el ministro de Justicia se remitió al proceso de paz que se llevó a cabo durante el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos con las hoy extintas Farc.

“¿El error dónde empezó? El error empezó en el acuerdo con las Farc, que, justo después de que las Farc se desmovilizaron y entregaron las armas, no hubo un control integral del territorio. Y eso se originó en el último año del mismo gobierno Santos. Yo no estoy aquí echando responsabilidad, porque hoy hablo como funcionario de Estado, no solamente como funcionario de Gobierno. Durante el gobierno de Iván Duque no se hizo lo necesario y este gobierno tampoco hizo lo que se tenía que hacer”, destacó Cuervo en El Debate.

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En tal sentido, ahora, cuando el mandato del presidente Petro está a pocos meses de culminar, Cuervo afirmó que es necesario contar con una propuesta de Estado “de seguridad integral que rodee los diálogos de negociación”.

“Es decir, no es al amparo de la paz total que ha aumentado la criminalidad, no. Es ante la ausencia de una apuesta integral de control del territorio; no es suficiente que las Farc hubieran dejado los territorios, eso había que ocuparlo militarmente y, posteriormente, con instituciones, incluidas las instituciones de justicia”, aseveró.

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El jefe de la cartera también manifestó en El Debate que, si bien “quizás” no se han logrado los resultados esperados de la paz total, “¿qué pasaría si no estuviéramos en un escenario de paz total? ¿Estaríamos en un escenario de mayor tranquilidad, menos inseguridad, menos criminalidad? Yo lo pongo en duda".