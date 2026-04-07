Senadora Isabel Zuleta dice que voceros de bandas criminales, presos en Itagüí, podrían salir de prisión otra vez

La senadora del Pacto Histórico Isabel Cristina Zuleta, que lidera por parte del gobierno de Gustavo Petro la Mesa de Paz Urbana de la cárcel de Itagüí, anunció este martes en una rueda de prensa que los voceros de las bandas criminales más peligrosas de la región podrían volver a salir de prisión.

Lo hizo al responder una pregunta sobre la posibilidad de que alias Douglas, alias Carlos Pesebre, alias El Indio, alias Vallejo, entre otros, puedan salir nuevamente del penal.

rueda de prensa del Espacio de Conversación Sociojurídico de Medellín y el Valle de Aburrá abril 7 2026 Foto: DIEGO ANDRÉS ZULUAGA

Según la congresista antioqueña, las decisiones de la Fiscalía de pedir la suspensión de las órdenes de captura contra los voceros -quienes están pagando penas de prisión por graves delitos que van desde la desaparición forzada, el asesinato, el secuestro, y el concierto para delinquir, entre otros- y su posterior reversazo nada tienen que ver con su participación en eventos fuera de la cárcel.

“¿Se han hecho actividades en la ciudad? Sí. ¿Y habían salido las resoluciones (de la Fiscalía)? No. No tienen nada que ver con que se pueda salir a realizar actos de paz, salir no es la libertad, salir es a hechos concretos, los eventos que realizamos la Universidad de Antioquia, hicimos una audiencia en el teatro Camilo Torres, realizamos un evento de paz en La Alpujarra, realizamos un evento de paz en los barrios”, señaló la funcionaria.

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Además, anunció que este tipo de eventos podrían repetirse: “Claro que sí, vamos a seguir realizando eventos de paz si la ciudadanía en la hoja de ruta de participación ciudadana dice que se pueden hacer eventos del espacio de conversación socio jurídico”.

Zuleta aseguró que esa Mesa de Paz se encuentra en una etapa de irreversibilidad y, conjunto a los voceros, dio a conocer los cinco temas que son el eje de discusión en ese espacio denominado socio jurídico: “el desescalonamiento de las violencias, el reconocimiento y reparación de víctimas de la violencia urbana, la transformación integral de los territorios (programa Barrios de paz), la transformación de economías, y el tránsito social al Estado de derecho”.

Sin embargo, manifestó que la salida de la cárcel de los voceros está condicionada al pedido de las víctimas y de 16 organizaciones de la sociedad civil que hacen parte del espacio de diálogo.

Arlex López, asesor de la Mesa de Paz, le explicó a SEMANA cómo se reunieron más de 60 agrupaciones para participar en ese espacio desde 2023.

“A partir de lo que se prometía en el plan de desarrollo de Colombia Potencia de la Vida se empieza a ambientar un movimiento en favor de la paz urbana. En ese momento eran 60 organizaciones, esas 60 fueron caminando y acompañando y exigiendo que se montara esta mesa y se hizo una elección; Corporación Región, Viva la Ciudadanía, Pastoral Social, la Universidad de Antioquia, Sinergía, Madres de la Candelaria, Héroes y Heroínas del Amor, entre otras”, dijo.

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De 60 quedaron 16, las cuales, según está definido en la hoja de ruta, pueden pedir la presencia de los voceros en lugares en los que se realicen eventos de la paz urbana, como el Tarimazo de La Alpujarra.

De hecho, la senadora Zuleta indicó que el lunes, precisamente, se realizó otro evento en la Universidad San Buenaventura de Bello en el marco del programa Barrios en Paz, bajo el acompañamiento del Ministerio de Vivienda.

Se trata de una estrategia con la que se buscaría formalizar barrios de invasión ubicados en ese municipio, y aunque Zuleta no lo mencionó, es de público conocimiento que en ese territorio están dos grandes invasiones, considerados dos de los asentamientos informales más grande de América Latina.

Uno de ellos es Altos de Oriente, donde el año pasado una borrasca acabó con las vidas de 21 personas, y Nueva Jerusalem, ubicada en el occidente de esa población.