La Fiscalía revocó la suspensión de órdenes de captura a 16 capos de bandas en Medellín, ¿qué ocurrió?

En entrevista con 6AM W de Caracol Radio, la fiscal Luz Adriana Camargo aseguró que se firmó una nueva resolución en la que se revocaron 16 suspensiones de órdenes de captura contra poderosos capos de bandas en Medellín.

¿Qué pasará con las investigaciones contra alias Calarcá tras la decisión de mantener suspendidas las órdenes de captura?

El problema con la resolución, que suspendió 23 órdenes de captura en contra de cabecillas de organizaciones criminales en el departamento de Antioquia, llegó después de la firma de ese documento. La Fiscalía revisó en detalle el listado que compartió el Gobierno a través del comisionado de Paz y confirmó que 16 de esos capos se encontraban privados de la libertad.

“De parte de la Fiscalía se emitió esta resolución, la 0079, que ayer se comunicó a la Oficina del Consejero Comisionado y al Inpec, revocando la suspensión de 16 de esas 23 órdenes de captura respecto de las personas que tenían esa suspensión”, dijo la fiscal en la emisora.

Camargo insistió en que el listado de personas a quienes se beneficiaría con la suspensión de órdenes de captura lo entregó el Gobierno nacional en el marco de sus competencias y como parte del proyecto de paz total, lo que no se sabía de manera inmediata era que parte de esos integrantes de organizaciones criminales ya estaban en la cárcel.

“De verdad que nosotros no nos imaginamos que se hiciera una solicitud de suspensión de órdenes de captura respecto de personas que cumplen condenas”, explicó la fiscal Luz Adriana Camargo en la entrevista, en la que advirtió que se revocó el beneficio a los privados de la libertad.

Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín; Andrés Julián Rendón, gobernador de Antioquia, y quien lidera la Secretaría de Seguridad de Medellín, Manuel Villa Mejía, cuestionaron la suspensión de órdenes de captura de los cabecillas. Foto: Montaje El País: Presidencia/ redes sociales/ Alcaldía de Medellín

En el mismo diálogo, la fiscal aseguró que la suspensión de órdenes de captura solo procede para los cabecillas de organizaciones criminales que en este momento se encuentran en libertad y que justamente fue el centro del debate para las autoridades en el departamento de Antioquia.