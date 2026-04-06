¿Qué pasará con las investigaciones contra alias Calarcá tras la decisión de mantener suspendidas las órdenes de captura?

Hace una semana, la fiscal Luz Adriana Camargo sostuvo una reunión con el alto comisionado para la paz, Otty Patiño, el tema principal del encuentro era el futuro de las órdenes de captura en contra de Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá, que hace parte de la llamada paz total del Gobierno Nacional.

Orden de captura contra alias Calarcá sigue suspendida. No hubo humo blanco en trascendental reunión en la Fiscalía

Ese mismo día la Fiscalía emitió un comunicado para advertir que en las próximas horas se definiría el futuro de esa suspensión de órdenes de captura que mantiene como beneficiado a alias Calarcá. Este lunes se conoció que, por ahora, esa garantía de movilidad del cabecilla de las disidencias de las Farc, se mantiene.

“Con esta metodología se examinará en los próximos días el caso de Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá Córdoba, como miembro representante del autodenominado Estado Mayor de Bloques y Frentes de las disidencias de las Farc en la Mesa de Diálogos de Paz con el Gobierno Nacional”, señaló la Fiscalía.

Fuentes del ente acusador advierten que, a pesar de tener suspendidas las órdenes de captura, los procesos que tiene en su contra siguen activos con las actuaciones de verificación e investigación correspondientes de cara a llevar elementos de prueba a escenarios de juicio y obtener condenas en contra del cabecilla criminal.

La polémica tras los beneficios de este conocido delincuente, autor de una serie de atentados y ataques en contra de la fuerza pública, está en los beneficios que se le entregan a pesar de su comprobada reiteración en actividades criminales, mientras se sienta con delegados del Gobierno en el proceso de paz total.

Ha sido el propio gobierno del presidente Gustavo Petro el que ha reconocido cómo el proyecto de paz total fue un fracaso. Lo dijo el ministro del Interior, Armando Benedetti, y la serie de hechos criminales llevaron a que la Fiscalía evaluara la necesidad de mantener el beneficio de suspensión de órdenes de captura; así se lo expresaron al comisionado de paz.

“En reunión sostenida por la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo Garzón, con el consejero comisionado de Paz, José Otty Patiño Hormaza, se definió una metodología de seguimiento al cumplimiento de los requisitos para el mantenimiento de la suspensión de las órdenes de captura en el marco de la Ley 2272 de 2022”, señaló el ente acusador.

Alias Urías Perdomo y “La Morocha” figuran como jefes de la estructura Rodrigo Cadete, considerada una de las facciones armadas que responde a la disidencia liderada por alias Calarcá. Foto: Policía Nacional

Por ahora, alias Calarcá seguirá disfrutando del beneficio de la suspensión de las órdenes de captura, que es otorgado única y exclusivamente a quienes hacen parte de diálogos de paz con el Gobierno Nacional.