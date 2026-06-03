Procurador Gregorio Eljach condenó el asesinato de 11 menores de edad en enfrentamientos entre disidencias de Mordisco y Calarcá

La Procuraduría General de la Nación se pronunció sobre la compleja situación de violencia que se está viviendo en el municipio San José del Guaviare, departamento del Guaviare, por cuenta de la confrontación entre las disidencias de alias Iván Mordisco y las de alias Calarcá.

Prima de los niños Mucutuy está entre los 48 muertos por enfrentamiento de disidencias en Guaviare: la reclutaron siendo una niña

El que habló fue el procurador Gregorio Eljach, quien condenó de manera categórica que dentro de los 48 muertos haya 11 menores de edad, según confirmó Medicina Legal en las últimas horas.

Por medio de un comunicado, el funcionario le pidió al Ejecutivo del presidente Gustavo Petro que se adopten medidas necesarias para proteger a los menores de 18 años.

“Exijo a los organismos del Gobierno, que tienen el compromiso de liderar las políticas públicas dedicadas a la protección de la infancia y la adolescencia, asumir su responsabilidad, sin excusas, para evitar que estos criminales continúen poniendo a los niños, niñas y adolescentes, como parapeto de su guerra fratricida“, comentó.

Eljach dejó en claro que lo ocurrido en esta zona del país constituye una grave violación al Derecho Internacional Humanitario y que no es susceptible de amnistía.

Por lo mismo, le hizo un llamado a la Fuerza Pública para que los responsables sean llevados ante la justicia. “Las autoridades deben perseguir a los delincuentes autores de estos crímenes y someterlos a la justicia con la mayor severidad“, dijo.

“Las niñas, niños y adolescentes no le pertenecen a la guerra. Ellos deben ser protegidos por las autoridades y por la sociedad“, añadió.

Medicina Legal confirmó que entre los 48 muertos de San José de Guaviare hay 11 menores: esta es la lista de nombres de los cuerpos identificados

Además de los menores de edad muertos, Medicina Legal confirmó que entre los otros fallecidos había 39 hombres y nueve mujeres.

Asimismo, en las últimas horas se conoció que dentro de estos cuerpos también estaba el de una mujer que responde al nombre de Daniela Mucutuy Valencia, quien es prima de los niños Mucutuy que en su momento se perdieron en la selva del Guaviare y después fueron ubicados sanos y salvo tras un accidente de la avioneta en la que viajaban.

Alias Iván Mordisco y alias Calarcá, cabecillas de las disidencias. Foto: Archivo

Por el momento, se teme que las disputas entre estos dos grupos armados continúe y esto siga cobrando vidas, además del temor que hay entre las comunidades que viven en esta zona del país.