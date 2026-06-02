Medicina Legal confirmó que entre los 48 muertos de San José de Guaviare hay 11 menores: esta es la lista de nombres de los cuerpos identificados

El Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses logró identificar 43 de los 48 cadáveres de las personas asesinadas en los cruentos combates entre los grupos armados ilegales de alias Calarcá y alias Iván Mordisco, hechos que se presentaron el martes 27 de mayo en la vereda Barranco Colorado, en San José del Guaviare.

Alias Iván Mordisco y alias Calarcá, cabecillas de las disidencias. Foto: Archivo

Este martes informó que culminó el proceso de abordaje e identificación de 43 de los 48 cuerpos; los cinco restantes corresponden al sexo masculino, pero no han podido ser identificados.

Los cuerpos corresponden a 39 hombres y nueve mujeres. Además, Medicina Legal confirmó lo que había alertado el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez: entre los muertos hay 11 menores de edad (ocho de sexo masculino y tres de sexo femenino).

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Estos son los nombres de los muertos y el lugar donde yacen los cadáveres:

Sede Central Bogotá

1. Alexis Javier Colorado Ibarra

2. Jonatan Vargas Rodríguez

3. Jhonifer Alexis Aranda Muse

4. Juan Camilo Pérez Rios

5. Arsecio Betancur Obregon

6. Elizabeth Ulcue Cruz

7. Floro Alberto Quitumbo Pito

8. Henry Jhoan Rodríguez

9. Ruben Darío Montero Timana

10. Yoffer Cambindoo Obando

11. Arrieta Castro José Julián

12. Luis Alberto Muñoz Romero

13. Carlos Javier Silva Pedraza

14. Dheyby Wilson Criollo Bastidas

15. Daniela Mucutuy Valencia

16. Yolanda Yomari Nastacuas Guanga

17. Kedwin Adrián Mosquera Galvis

18. Edison Requena Torres

19. Harrison Stiven Medina Durango

20. Menor YUC

21. Menor JPCG

22. Menor YOUC

23. Menor MAR

24. Menor WAPM

25. Menor CYJA

Sede Yopal

1. Álvarez Arteaga Jonatan David

2. Orobio Angulo Jhon Aris

3. Mosquera Perea Dayler

4. Parra Rojas José Edinsson

5. Yucuna Tanimuca Elida Omaira

6. Menor UVTD

Sede Villavicencio

1. Brayan Daniel Pérez Moreno

2. María Zenaida Caldon

3. Luis Alberto Valencia Cuetia

4. Royer Wilfredo Tellez Turbay

5. María Luisa Mosquera Hoyos

6. José Alirio Calambas Canas

7. Cristian Felipe Balvin Vidal

8. José Hernando Menza Trochez

9. Bernardo Castro Yagary

10. Menor AFAY

11. Menor FYFE

12. Menor JJCHCH

En su momento, Yeison Rojas, gobernador, se refirió a lo sucedido en las selvas de su municipio.

“La comunidad nos comunica y hace el llamado para el respectivo levantamiento de los cuerpos. La comunidad hizo el levantamiento de los cuerpos y fueron amontonados en un solo punto en la vereda Siberia. Nosotros iniciamos la trazabilidad y acompañamiento para levantar esos cuerpos”, explicó el mandatario del Guaviare en diálogo con la emisora La FM.

Gobernador del Guaviare, Yeison Rojas, Foto: .Gobernación del Guaviare.

Rojas también mencionó que la gente del lugar pidió que el examen de los cuerpos y el traslado a la capital del departamento, que está a más de 100 kilómetros por la selva, se hicieran sin la presencia de la Fuerza Pública.

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“Por solicitud de la comunidad de que no hubiera presencia de la Fuerza Pública, se tomó la decisión de conformar una misión humanitaria a cargo del secretario de Gobierno, la Alcaldía municipal, la OEA, la Defensoría del Pueblo y Bomberos”, indicó.

La comisión fue al lugar de la masacre durante los combates entre los disidentes a través del río y regresó con los cuerpos, que tuvieron que ser llevados en vehículos y botes.