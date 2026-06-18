Polémica en Guaviare: soldados custodiarían a distancia algunos puestos de votación

SEMANA conoció que las autoridades del departamento de Guaviare contemplan la posibilidad de que el Ejército Nacional no esté presente en algunos puntos de votación este 21 de junio, localizados en la zona rural, marcada por una fuerte presencia de las disidencias de las Farc que comandan alias Calarcá y Mordisco.

Fuentes del Comité de Seguimiento Electoral describieron que el alcalde de San José del Guaviare le solicitó al general Edgar Rodríguez Pérez, comandante de la Fuerza de Despliegue Rápido N.º 1 de las Fuerzas Militares, “que la seguridad por parte del Ejército ubicada en la inspección de Puerto Cachicamo esté a 500 metros o más del puesto de votación”. La medida se está consultando con el Ministerio de Defensa.

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Además, en la vereda La Paz, municipio de El Retorno, sí se aprobó que las tropas estén distanciadas del puesto de votación, tal como ocurrió en la primera vuelta por la Casa de Nariño: “Eso lo acordaron en el comité electoral municipal y fue avalado”. En esa zona del departamento se concentran las confrontaciones entre las disidencias de Calarcá e Iván Mordisco.

La preocupación de las autoridades locales es que la presencia de las Fuerzas Militares podría generar un riesgo para la población civil, dada la fuerte presencia de los grupos armados ilegales, que siguen instrumentalizando y presionando a la ciudadanía para votar a favor del proyecto político del Pacto Histórico, de acuerdo con las denuncias de líderes sociales conocidas por SEMANA.