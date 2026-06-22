Fusiles, drones y munición, el arsenal que le fue decomisado a Iván Mordisco en medio de las elecciones de la segunda vuelta

Un arsenal de fusiles, municiones, granadas, entre otros, le fue decomisado a las disidencias de las Farc de Iván Mordisco.

El armamento estaba siendo movilizado por las carreteras del departamento del Valle del Cauca, y a la altura de Yumbo, los militares ubicaron los elementos ilegales.

Iván Mordisco sigue siendo el cabecilla más buscado. Foto: semana

Sobre este caso indicó el Ejército: “durante la operación militar fueron incautados 26 fusiles de diferentes categorías, alrededor de 300 proveedores, 6.300 cartuchos de munición, cerca de 300 granadas para acondicionarlas en drones y 7 de estas aeronaves, elementos que serían empleados para ejecutar acciones criminales contra la fuerza pública y la población civil”.

Así mismo, indicó el Ejército que: “de acuerdo con las labores de inteligencia militar que permitieron ubicar el cargamento, este material había sido enviado por alias Marlon, cabecilla neutralizado recientemente en operaciones militares, y estaba destinado a fortalecer las capacidades armadas de la estructura Armando Ríos que delinque en San José del Guaviare, evidenciando una vez más las redes logísticas y criminales que estos grupos intentan mantener para sostener su accionar terrorista”.

Las disidencias de alias Calarcá están más fuertes que nunca. Foto: semana

Los trabajos de la inteligencia militar permitieron identificar las zonas por donde sería movido el arsenal. “La ruta identificada por las unidades militares comprendía la salida de los fusiles, drones y municiones desde la región del Naya, zona de Buenaventura, Valle del Cauca, hasta el oriente del país. Esta estructura criminal pretendía valerse de la reciente jornada electoral nacional para movilizar el material con facilidad y reducir la probabilidad de detección por parte de las autoridades”, explicó el Ejército.

En el departamento del Guaviare, Mordisco sostiene una guerra a muerte con los hombres de alias Calarcá, quien se encuentra en negociaciones de paz con el saliente gobierno del presidente Gustavo Petro.

En campaña, el candidato Abelardo De la Espriella dijo que de ganar las elecciones acabaría con la Paz Total del gobierno Petro.