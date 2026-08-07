Muere fiscal especializada 24 horas después de un procedimiento estético en Barranquilla

A las 12:46 del mediodía de este viernes 7 de agosto, se produjo el fallecimiento de otra mujer tras un procedimiento estético en una clínica del norte de Barranquilla. Se trató de Geniffer Selene García Mozo, de 55 años, fiscal 159 especializada de Barranquilla, oriunda del municipio de Pivijay, en el departamento del Magdalena.

Lo que se sabe de la muerte de una mujer por un procedimiento estético en el norte de Barranquilla

De acuerdo con la información que conocieron las autoridades, la funcionaria judicial llegó hasta la Clínica Smadia el jueves 6 de agosto sobre las 12:00 del mediodía y le dieron de alta a las 4:00 de la tarde de ese mismo día.

En la tarde de este viernes, la mujer tuvo varias complicaciones en su estado de salud, por lo que sus familiares la trasladaron hasta la Clínica Altos de San Vicente, pero el equipo médico sostuvo que ya no tenía signos vitales y que fue poco lo que pudo hacer por mantenerla con vida.

Instalaciones de Medicina Legal de Barranquilla. Foto: Zona Cero - Cortesía.

Según información entregada por la misma clínica, la mujer se sometió a una lipoval, un procedimiento mínimamente invasivo para “redefinir la silueta con precisión quirúrgica, seguridad y resultados visibles desde el primer momento”.

El cuerpo de la mujer fue trasladado hasta las instalaciones de Medicina Legal en el sur de Barranquilla, con el fin de establecer las causas reales del fallecimiento de la funcionaria judicial.

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El caso de García Mozo es el segundo hecho que se registra en Barranquilla en menos de un mes, pues el miércoles 22 de julio murió Sara Milena Echeverría Alcendra, de 30 años, en medio de una cirugía estética también en una clínica del norte de la ciudad.

El sitio donde murió la mujer se encuentra situado en la calle 81, entre las carreras 46 y 47, al norte de la capital del Atlántico. “Indagación preliminar señala que la mujer llevaba cuatro meses preparándose para la cirugía y había reducido su peso de 100 a 69 kilogramos para ese propósito”, explicó la Policía Metropolitana de Barranquilla.

Este caso está en manos de las autoridades judiciales en el Atlántico para esclarecer lo sucedido.