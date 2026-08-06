Gobernadora Rafaela Cortés anuncia puente militar para restablecer la movilidad en el Alto Ariari en el Meta

La gobernadora del Meta, Rafaela Cortés, dio a conocer que su administración asumirá con recursos propios la instalación de un puente militar para recuperar la conexión vial entre los municipios de Cubarral, El Dorado y El Castillo, una de las obras más esperadas por las comunidades del Alto Ariari tras la emergencia ocasionada por las crecientes del río Ariari.

La decisión, según informó la Gobernación, busca restablecer la movilidad en un corredor considerado estratégico para la economía del departamento y garantizar nuevamente el tránsito de miles de familias que dependen de esta vía para acceder a servicios, transportar productos y desarrollar sus actividades diarias.

“La Gobernación del Meta asumirá con recursos propios la instalación de un puente militar para recuperar la conexión entre Cubarral, El Dorado y El Castillo. La decisión permitirá restablecer la movilidad en un corredor estratégico para la economía del departamento y beneficiar a miles de familias afectadas por la emergencia provocada por las crecientes del río Ariari”, dijo.

De acuerdo con la información conocida, esta obra la tomó la gobernación, ya que el gobierno del presidente Gustavo Petro no brindó una solución a esta problemática.

“Ante la negativa del gobierno saliente de brindar soluciones, la Gobernación del Meta se hace cargo de la instalación del puente militar para garantizar nuevamente la conectividad entre los municipios del Alto Ariari”, señaló.

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La obra estará a cargo de la Agencia para la Infraestructura del Meta, entidad que liderará la instalación de la estructura militar con el propósito de restablecer la conectividad y permitir la reactivación económica de la región.

La Gobernación destacó que esta intervención representa una respuesta inmediata a una de las emergencias viales más significativas que ha enfrentado el departamento durante este año y busca garantizar el acceso de las comunidades a servicios de salud, educación, comercio y transporte.

“Con esta decisión, la Gobernación del Meta responde con soluciones concretas a una de las emergencias viales más importantes que ha enfrentado el departamento este año, permitiendo restablecer la movilidad entre Cubarral, El Dorado y El Castillo y beneficiar a miles de familias que dependen diariamente de este corredor”, finalizó.