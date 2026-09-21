A juicio, hombre señalado de abusar de Ana María Meza y lanzarla desde un quinto piso en Bogotá: la Fiscalía reveló detalles del crimen

La Fiscalía General de la Nación anunció este 21 de septiembre que Carlos Mario Rodríguez Rosas irá a juicio por el crimen de su compañera sentimental, Ana María Meza, ocurrido en enero de 2026 en un inmueble ubicado en el norte de Bogotá. El hombre deberá responder por los delitos de feminicidio agravado y acceso carnal violento.

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La investigación permitió reconstruir parte de lo ocurrido el 24 de enero. Según la Fiscalía, la pareja asistió inicialmente a una reunión social y posteriormente se trasladó hasta el apartamento del procesado. Una vez las demás personas abandonaron el inmueble, los dos permanecieron solos y sostuvieron una discusión.

Fue en medio de esos hechos cuando, según la acusación, Rodríguez Rosas habría atacado a la mujer tapándole la boca y la nariz hasta dejarla inconsciente. La Fiscalía sostiene que posteriormente la habría accedido sexualmente de manera violenta.

La investigación va más allá. El ente acusador señala que, mientras la víctima se encontraba en ese estado, el hombre presuntamente arrojó su cuerpo por la ventana del quinto piso del inmueble, provocando su muerte. Habría intentado cambiar la versión de lo ocurrido.

Tras la caída, el procesado presuntamente alteró la escena con el propósito de hacer creer que la mujer se había lanzado voluntariamente, una circunstancia que ahora forma parte de la investigación con la que la Fiscalía sustenta la acusación.

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Otro de los elementos destacados por el ente investigador es el contexto en el que se habría desarrollado la relación. Un fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá estableció que la víctima mantenía una relación sentimental con el hoy procesado “en medio de un contexto de violencia basada en género”.

Con la acusación formal, Rodríguez Rosas deberá comparecer ahora ante la justicia por su presunta responsabilidad en feminicidio agravado y acceso carnal violento.