Intolerancia en Bogotá: motociclista golpeó a conductor que salía de su casa y le rompió un espejo

El conductor aseguró que todo comenzó cuando el motociclista tuvo que detenerse por un semáforo y, según su denuncia, reaccionó con violencia.

Caso de intolerancia en Bogotá: conductores involucrados en choque leve intentaron resolver sus diferencias a puños. El final es inesperado

Una denuncia ciudadana puso nuevamente la atención sobre los casos de intolerancia que se presentan en las calles de Bogotá. Un conductor aseguró que fue confrontado por un motociclista cuando salía de un conjunto residencial junto con sus hijos para llevarlos al colegio.

Según el relato enviado por el ciudadano, el motociclista circulaba a alta velocidad por la vía pese a que el semáforo estaba en rojo y tuvo que frenar. El denunciante asegura que, después de detenerse, el hombre se habría molestado por la situación.

El conductor afirmó que intentó calmarlo y le pidió que se relajara, explicándole además que llevaba menores de edad dentro del vehículo. Sin embargo, según su versión, la situación escaló rápidamente.

De acuerdo con la denuncia, el motociclista habría comenzado a intimidarlo y a exigirle que se bajara del carro para enfrentarse físicamente con él. El ciudadano también aseguró que recibió golpes y que el hombre habría terminado dañando el espejo retrovisor del vehículo.

“Todo quedó grabado en las cámaras del vehículo”, afirmó el denunciante, quien difundió el caso con el propósito de que la situación sea conocida y se pueda identificar al responsable de los daños que, según su relato, sufrió el automóvil.

Tras la confrontación, el motociclista se habría retirado del lugar por encima del andén. El denunciante pidió ayuda para difundir las imágenes y encontrar información que permita establecer quién conducía la moto y que responda por los daños ocasionados.

La denuncia se suma a las situaciones de intolerancia que se registran en las vías de la capital, donde discusiones entre conductores pueden escalar rápidamente hasta enfrentamientos físicos o daños a vehículos.

Motociclista alejándose del lugar por encima del andén peatonal Foto: Capturas de pantalla Cuenta de X Pasa en Bogotá / Montaje SEMANA

En este caso, el ciudadano cuestionó que una situación relacionada con el tránsito terminara en una confrontación mientras se encontraba acompañado por sus hijos.

“¿Hasta cuándo tanta violencia e intolerancia en Bogotá?”, cuestionó el denunciante al hacer pública la situación.

Hasta el momento, la información disponible corresponde al relato entregado por el ciudadano y a las imágenes que asegura haber registrado con las cámaras instaladas en su vehículo. La denuncia busca que el motociclista pueda ser identificado y que se establezca la responsabilidad correspondiente por los daños reportados.