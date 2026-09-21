Más de 50 perros fueron entregados al cuidado de las autoridades tras operativo en Bogotá

El Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) recibió más de 50 perros y gatos que fueron entregados para su cuidado luego de un operativo de recuperación del espacio público en la localidad de Fontibón, en atención a un fallo ordenado por la Inspección de Policía competente.

“La presencia del equipo médico veterinario del IDPYBA fue requerida por las autoridades para garantizar la protección y bienestar de los animales presentes en el operativo. Los animales entregados a la custodia del instituto fueron trasladados a un refugio para su atención durante el tiempo que dure el proceso judicial”, señaló la entidad.

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El IDPYBA afirmó que no se tiene contemplado ningún tipo de sacrificio o aplicación de eutanasia a los animales y actualmente están siendo evaluados por nuestros médicos veterinarios especializados.

Sobre el operativo, el secretario de Gobierno de Bogotá, Gustavo Quintero, afirmó: “En cumplimiento de una orden de inspección de policía que se había intentado ejecutar en dos oportunidades, estamos recuperando una zona destinada al espacio público que fue ocupada de manera irregular en Fontibón”.

“Para adelantar la diligencia, se dispusieron vehículos y hogares de paso para el traslado seguro de los 53 animales que se encontraban allí, hacia refugios donde se les garantizarán atención y cuidado. En Bogotá actuamos con todas las garantías. Los animales merecen protección, y la ciudad también merece que sus espacios públicos sean respetados”, subrayó el funcionario.

Rescataron a dos perros que estaban en malas condiciones en una vivienda del sur de Bogotá

En un operativo contra el maltrato animal, unidades de la Policía de Bogotá, médicos veterinarios del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) y funcionarios de la Alcaldía Local de Usme llegaron hasta una casa en el barrio El Pedregal tras recibir varias denuncias ciudadanas.

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De acuerdo con el IDPYBA, en el inmueble fueron encontrados los animales en malas condiciones y afectados por parásitos externos. Por ello, el equipo médico dio su concepto para que la Policía realizara su aprehensión material preventiva.

“Ambos caninos presentaban cicatrices en diferentes zonas del cuerpo y no se pudo constatar un plan de salud para su atención. Se evidencia una zona de permanencia con espacio limitado para la movilidad de los caninos, así como una superficie de descanso en condiciones de suciedad”, indicó la entidad.

Los caninos fueron puestos bajo el cuidado del IDPYBA y su caso será documentado para posibles acciones legales por parte de la Fiscalía.

Otro perro rescatado

A principios de septiembre y tras recibir un reporte ciudadano sobre tenencia irresponsable, el IDPYBA emitió un concepto desfavorable sobre las condiciones de vida de Lazy, un pitbull que permanecía encerrado y en malas condiciones en una vivienda de la localidad de Usme, en el sur de Bogotá.

Antes de esto, la Policía realizó la aprehensión del canino, que quedó bajo la custodia del IDPYBA.

“El expediente será remitido a las autoridades competentes para las acciones correspondientes. La denuncia de la ciudadanía advirtió que este animal de tamaño grande vivía en una casa improvisada con condiciones deficientes para su bienestar”, señaló la entidad.