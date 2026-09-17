Blue no ha cumplido un año y ha sido devuelto dos veces: esta es su conmovedora historia

Adoptar un animal de compañía implica mucho más que llevarlo a casa, pues los tenedores deben cumplir ciertos compromisos que no pueden dejar de lado si en realidad quieren tener una mascota en casa.

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Algunas adopciones fracasan cuando las personas subestiman el tiempo, los gastos, el entrenamiento y los cambios que supone incorporar un animal a la familia y esto es un poco lo que ha pasado con Blue, un perro cachorro, de menos de un año que se encuentra a la espera de un hogar responsable.

Los nuevos dueños deben tener presente que un animal puede necesitar semanas o meses para sentirse seguro y aprender nuevas rutinas. Por eso, una adopción responsable requiere conocer su personalidad y necesidades, contar con acompañamiento cuando sea necesario y entender que el compromiso puede durar muchos años.

En el caso de Blue, peludo que busca familia en Buenos Aires, su historia es conmovedora y deja en evidencia que adoptar por impulso o dejarse llevar únicamente por la apariencia de un animal, sin considerar el tiempo, dedicación y recursos económicos que requiere su cuidado, puede terminar afectando seriamente su bienestar.

Este canino ya ha sido devuelto dos veces y aún no cumple un año, según la Oasis Animal. Lo que buscan ahora es que llegue a una familia realmente comprometida con su bienestar. Por eso, uno de los principales requisitos es que los adoptantes deberán estar dispuestos a trabajar junto a Blue con un adiestrador y dedicarle el tiempo y la paciencia que necesita.

Si bien es un perro con muchas cualidades, durante sus primeros meses de vida no recibió la educación y el acompañamiento que necesitaba y por ello cuando comenzaron las dificultades propias de un cachorro, fue devuelto una y otra vez.

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Gran energía y tamaño

Blue es un galgo XL, muy activo y con mucha energía por lo que requiere de varios paseos al día, ejercicio y una rutina que le permita mantenerse equilibrado. Se lleva bien con perros y gatos, disfruta correr y jugar y, sobre todo, busca compañía, de acuerdo con lo que indica Oasis Animal.

Este perro busca un hogar que le permita tener una familia permanente. Foto: Oasis Animal/API.

Si bien es un cachorro, es de tamaño gigante. Y eso significa que sus travesuras también pueden ser muy grandes, aspectos que no deben pasar por alto sus nuevos dueños porque al estar joven todavía está aprendiendo a controlar su fuerza y su tamaño.

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Sin embargo, para quienes le buscan hogar, lo anterior no hace que Blue sea menos merecedor de una familia que lo quiera y lo acompañe, pues es un animal cariñoso, divertido, mimado y buen compañero. Un aspecto muy importante es que con otros perros se lleva muy bien.