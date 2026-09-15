¿Por qué los gatos suelen ignorar a sus dueños? Esta es la razón detrás de este comportamiento

Los gatos han ganado protagonismo como animales de compañía debido a diversos factores, entre ellos, su personalidad que se adapta con facilidad a distintos estilos de vida.

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A diferencia de otras mascotas, se desarrollan bien en espacios reducidos, no requieren paseos diarios y suelen dedicar buena parte del día a dormir. Además, su carácter independiente permite que las personas puedan compartir con ellos sin que demanden atención permanente, aunque esto no significa que no establezcan vínculos afectivos con sus cuidadores.

A esto se suma su aporte emocional, pues se dice que estos peluditos tienen la capacidad de aportar calma, reducir la sensación de soledad y disminuir el estrés.

Su curiosidad, sus formas particulares de comunicarse y comportamientos como el ronroneo también han ayudado a que se conviertan en protagonistas de los hogares.

Los gatos no siempre quieren que los estén acariciando. Foto: Getty Images

Dada su personalidad tan particular, hay un aspecto que suele llamar la atención y es que se trata de animales que con frecuencia ignoran a su dueños e incluso a muchos de ellos no les gusta que les den mimos. Hay felinos que prefieren mantenerse alejados o simplemente no responder cuando sus dueños buscan llamar su atención.

El portal Experto Animal indica que si el felino ignora a su tutor no necesariamente indica que sienta desinterés por las personas con las que convive, sino que su cerebro funciona diferente y, en la mayoría de los casos, el animal simplemente está priorizando hacer otra cosa que le motiva más en ese momento, como acicalarse, jugar, comer o descansar.

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El sitio web Mascotas precisa que muchas veces solo necesitan estar solos. Estos animales suelen decidir cuándo quieren recibir caricias, jugar o acercarse, por lo que respetar sus tiempos y darle espacio puede ser la mejor manera de relacionarse con ellos.

Atención a algunos aspectos

Sin embargo, si el comportamiento aparece de forma repentina o se vuelve habitual, es importante prestar atención: en gatos adultos o de edad avanzada, la pérdida de audición o visión, el cansancio y otros problemas de salud pueden hacer que reaccionen menos a los estímulos.

Muchas veces los gatos prefieren estar jugando o haciendo otra actividad a estar con sus dueños. Foto: Getty Images

También es posible que el animal se aparte cuando se siente estresado, asustado o amenazado, por ejemplo, ante la llegada de desconocidos, cambios en el hogar o alguna situación que le haya generado incomodidad.

En estos casos, lo mejor es evitar forzarlo, permitirle recuperar la calma y observar cualquier cambio significativo en su conducta. Si la modificación persiste o se presenta junto con otros síntomas, lo más recomendable es consultar con un veterinario.

Los especialistas indican que aunque estos animales suelen caracterizarse por su independencia, cuando viven en familia establecen rutinas y comportamientos que permiten identificar cuando algo no anda bien.