Los gatos suelen llamar la atención por su personalidad, sus colores o incluso por algunas habilidades particulares, pero existe una condición genética que hace que ciertos felinos tengan una característica física bastante curiosa: más dedos de lo habitual, y por esto se llaman gatos polidáctilos.

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La polidactilia ocurre cuando un gato nace con un número de dedos superior al que normalmente presenta su especie. Esta condición se debe a una mutación genética autosómica dominante, por lo que basta con que uno de los padres tenga el gen para que pueda transmitirlo a sus crías.

Aunque puede heredarse con facilidad, no es una característica común entre los gatos. Su presencia es más frecuente en determinadas regiones y poblaciones, especialmente en la costa este de Norteamérica y el suroeste de Gran Bretaña.

Esta particularidad también tiene una historia llamativa. Durante años, los gatos polidáctilos fueron especialmente valorados por los marineros, quienes los consideraban animales de buena suerte.

Además, sus patas con dedos adicionales les proporcionaban una mayor estabilidad y los convertían en buenos cazadores de roedores dentro de las embarcaciones.

¿Cómo saber si un gato es polidáctilo?

Un gato común tiene 18 dedos: cinco en cada extremidad delantera y cuatro en cada pata trasera. En cambio, los polidáctilos tienen seis o más dedos en alguna de sus patas.

Los miembros delanteros son los que suelen presentar con mayor frecuencia esta variación. En algunos ejemplares, el dedo adicional aparece en la parte interna de la pata, en una posición parecida a la de un pulgar humano.

Por eso, cuando caminan o están sentados, sus patas pueden dar la impresión de que llevan pequeños “guantes” o “manoplas”.

Más allá de su apariencia particular, la polidactilia no suele representar un problema para la salud del animal. La condición es considerada benigna o indolora y, en general, no afecta la calidad de vida del felino.

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Eso sí, sus dueños deben prestar atención al cuidado de las uñas. Los dedos adicionales también necesitan mantenimiento, ya que una uña que crezca demasiado puede terminar encarnándose o causar roces incómodos ente los dedos.

Así que la próxima vez que un gato parezca tener unas pequeñas manos en lugar de patas, podría tratarse de un gato polidáctilo.