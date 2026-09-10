Alerta por envenenamiento de mascotas en Colina Campestre, Bogotá: estos son los síntomas que debe identificar para salvar a su perro o gato

Habitantes de Colina Campestre denunciaron esta semana varios casos de presunto envenenamiento de perros y gatos en parques del sector.

Gobierno De La Espriella reglamenta la Ley Ángel: actuarán contra el maltrato animal sin esperar heridas visibles

Mientras las autoridades avanzan en el esclarecimiento de lo ocurrido, expertos insisten en que reconocer rápidamente las señales de una posible intoxicación puede ser determinante. Ante una emergencia de este tipo, el tiempo de reacción y la atención veterinaria son fundamentales.

De acuerdo con las denuncias conocidas hasta el momento, cuatro perros y dos gatos habrían muerto en medio de los casos reportados por habitantes de Colina Campestre. Los hechos se concentrarían principalmente en parques cercanos a la carrera 54 con calle 135, aunque también se han conocido alertas en otros puntos de Suba y Usaquén.

La situación llevó a la comunidad a realizar una velatón durante la noche del martes 8 de septiembre para recordar a los animales fallecidos y exigir que se investigue quién o quiénes estarían detrás de estos hechos. Vecinos también han pedido extremar las precauciones al momento de sacar a las mascotas.

¿Cómo identificar un posible envenenamiento?

Los síntomas pueden variar dependiendo de la sustancia ingerida y de la cantidad. Entre las señales de alerta que pueden presentarse en un perro están el cansancio o desorientación repentina, salivación excesiva, vómito, temblores, espasmos musculares, convulsiones, debilidad, pérdida del apetito y alteraciones en su comportamiento.

También pueden aparecer dificultades para mantenerse en pie, jadeo, diarrea e incluso rastros de sangre en el vómito o las heces. Algunas sustancias generan síntomas rápidamente, mientras otras pueden tardar horas o incluso días en provocar manifestaciones evidentes.

Por esta razón, un cambio brusco en el comportamiento del animal después de un paseo, especialmente si estuvo cerca de alimentos u objetos desconocidos, debe ser tomado como una señal de alerta.

¿Qué hacer si sospecha que su mascota fue envenenada?

La principal recomendación es buscar atención veterinaria inmediatamente. El Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal también aconseja, cuando sea posible y sin exponerse al tóxico, conservar una muestra del elemento sospechoso que pudo haber ingerido la mascota para enseñársela al veterinario. Incluso, una muestra del vómito puede aportar información para determinar qué produjo la intoxicación.

Aunque algunas recomendaciones antiguas contemplan provocar el vómito en circunstancias específicas, hacerlo sin conocer qué sustancia consumió el animal puede resultar peligroso. El propio distrito advierte que no debe inducirse cuando no se sabe qué fue ingerido, pues podría tratarse de productos corrosivos, derivados del petróleo u objetos cortopunzantes. Tampoco se recomienda automedicar al animal.

De acuerdo con el IDPYBA estas son algunas opciones para administrarle a la mascota con jeringa en caso tal presente alguno de los síntomas:

Agua oxigenada : un mililitro por cada kilogramo de peso.

: un mililitro por cada kilogramo de peso. Agua con sal: utilizar entre una y tres cucharadas completas de sal diluidas en un vaso de agua.

utilizar entre una y tres cucharadas completas de sal diluidas en un vaso de agua. Carbón activado: diluya en agua entre dos y ocho miligramos de esta sustancia que se consigue en el mercado en polvo o en grajeas.

La prevención cobra especial importancia ante las denuncias conocidas en Bogotá. Durante los paseos, los propietarios deben vigilar que perros y gatos no consuman alimentos, sustancias u objetos encontrados en parques, jardines o vías públicas.

Anuncian el retiro del mercado de dos conocidos suplementos para perros por riesgo de salmonela

Comunidad pide respuestas por casos en Colina Campestre

Los habitantes del sector han pedido una investigación que permita establecer qué ocurrió con los animales y determinar si efectivamente fueron víctimas de envenenamiento deliberado.

Andrés Ardila, edil de Usaquén, se sumó a las denuncias y reclamó acciones para identificar a los responsables. Hasta el momento, sin embargo, no se ha informado públicamente quién estaría detrás de los hechos ni se ha confirmado cuál habría sido la sustancia involucrada.

En Bogotá, los casos de presunto maltrato animal pueden reportarse a través de la Línea Única de Emergencias 123. Las autoridades recomiendan entregar la ubicación precisa de los hechos y, cuando existan, fotografías o videos que puedan servir como evidencia para las investigaciones.