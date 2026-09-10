Anuncian el retiro del mercado de dos conocidos suplementos para perros por riesgo de salmonela

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) confirmó que la marca de alimentos para mascotas FI retiró del mercado dos suplementos para perros, debido a la posibilidad de que estén contaminados con salmonela.

“El fabricante ha suspendido la producción mientras lleva a cabo una investigación y está notificando de inmediato a todos los clientes afectados como medida de precaución”, señaló el organismo estadounidense.

Los productos que están cobijados por la medida son Fi Calming y Fi 8-in-1 Formula en presentaciones de 180 g.

“La salmonela puede afectar a los animales que consumen el producto. Además, existe un riesgo potencial para los seres humanos al manipular productos contaminados o al entrar en contacto con los desechos de los animales tras haber ingerido el producto. Este riesgo es mayor si no se lavan bien las manos después de haber tenido contacto con los productos, con superficies expuestas a ellos o con los desechos de los animales”, subrayó la FDA.

Las personas infectadas con salmonela pueden presentar los siguientes síntomas: náuseas, vómitos, diarrea, cólicos abdominales y fiebre. En casos poco frecuentes, la salmonela puede provocar otras afecciones, como infecciones arteriales, endocarditis, artritis, dolor muscular, irritación ocular y síntomas del tracto urinario. “Los consumidores que presenten estos signos tras haber tenido contacto con este producto deben consultar a su servicio médico”, agregó el organismo.

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Las mascotas infectadas con salmonela pueden mostrar letargo, diarrea, fiebre y vómitos. Algunas solo pueden presentar falta de apetito, fiebre y dolor abdominal.

“Las mascotas infectadas, aunque parezcan sanas, pueden ser portadoras y contagiar a otros animales o a seres humanos. Si su mascota ha consumido alguno de los productos retirados y presenta estos síntomas, por favor, consulte a su veterinario”, concluyó la FDA.

La FDA confirmó que la marca de alimentos para mascotas FI retiró del mercado dos suplementos para perros, debido a la posibilidad de que estén contaminados con salmonela. Foto: iStock

Tres enfermedades comunes que puede provocar una mala alimentación en los perros

Desnutrición: aunque hay quienes piensan que si un perro come mucho no va a padecer desnutrición, esta es una opinión errada, según los expertos. Una cantidad grande de comida que no está equilibrada lleva a una falta de nutrientes que deriva en ese padecimiento.

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Obesidad: cuando se produce un aporte de calorías muy superior a las que el perro utiliza durante su día, aparecen los problemas de sobrepeso y obesidad, razón por la cual es clave darle comida de calidad con alto contenido en proteínas y nutrientes, pero baja en carbohidratos y grasas no esenciales.

Pancreatitis: esta es una afección muy grave que puede estar relacionada con una mala alimentación. La inflamación del páncreas provoca la fuga de enzimas digestivas, lo cual hace que este órgano comience a autodigerirse, explicó American Kennel Club. Existen formas agudas y crónicas, ambas relacionadas con una mala alimentación, y las dos son potencialmente mortales.