En imágenes | El rescate de más de 25 animales silvestres: este es su estado de salud

Un trabajo articulado entre las comunidades locales, la fuerza pública y las autoridades ambientales permitió el rescate, valoración médica y protección de más de 25 animales silvestres en diversos municipios del departamento de Cundinamarca.

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Las intervenciones operativas fueron adelantadas por las direcciones regionales Bajo Magdalena, Soacha y Tequendama de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), en el marco de sus acciones de conservación de la biodiversidad.

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Entre los ejemplares auxiliados se encuentran mamíferos, aves y reptiles que recibieron atención por parte de profesionales especializados en biología y medicina veterinaria.

Las autoridades indicaron que algunos individuos fueron devueltos a sus entornos naturales, mientras que otros fueron remitidos a centros de rehabilitación debido a sus condiciones de vulnerabilidad o etapa de desarrollo.

Intervenciones en el Bajo Magdalena y traslado de crías

En la jurisdicción del Bajo Magdalena, integrantes del Cuerpo de Voluntarios Ambientales del municipio de Puerto Salgar lograron la ubicación de un oso hormiguero de la especie Tamandua mexicana.

La CAR rescató a más de 25 animales silvestres en Cundinamarca. Foto: CAR Cundinamarca

Luego de la valoración por parte del personal de la corporación ambiental, el ejemplar fue liberado en el Distrito de Manejo Integrado Cuchilla de San Antonio y Laguna del Coco, zona catalogada como área estratégica para la conservación biológica.

En esta misma regional se atendió el caso de dos polluelos de currucutú (Megascops choliba) hallados en Caparrapí, los cuales fueron trasladados al Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre (CAV) de la entidad debido a su corta edad.

Este es el registro de la atención a los animales. Foto: CAR Cundinamarca

Asimismo, en la vereda Córdoba de este municipio se auxilió a una camada de siete crías de zarigüeya (Didelphis marsupialis) que ingresaron al CAV para garantizar su proceso de crianza y posterior retorno a su hábitat natural.

Rescates en Soacha, Sibaté y entregas voluntarias en Tequendama

Por su parte, profesionales de la Dirección Regional Soacha, en coordinación con la Policía de Carabineros, ejecutaron el rescate de 12 ejemplares en los municipios de Soacha y Sibaté.

Operativos en Cundinamarca permiten el rescate de más de 25 ejemplares silvestres. Foto: CAR Cundinamarca

En este operativo fueron atendidos tres búhos, tres tortugas, dos loros reales, tres torcazas y una iguana, los cuales superaron la revisión veterinaria de rigor antes de ser reubicados en ecosistemas aptos para su supervivencia.

De forma paralela, en la región del Tequendama, los habitantes del sector realizaron entregas voluntarias de fauna en situación de riesgo.

La CAR atendió a más de 25 animales silvestres. Foto: CAR Cundinamarca

En el municipio de La Mesa, un residente entregó cuatro crías de zarigüeya tras la muerte de la madre por un ataque canino, mientras que en la zona rural de El Colegio la comunidad entregó un borugo que requería asistencia técnica especializada para su posterior rehabilitación.

Compromiso comunitario y reporte ciudadano

Frente a la consolidación de estas actividades de preservación, la directora regional del Bajo Magdalena de la CAR, Karina Garzón, resaltó el impacto del trabajo conjunto con la población al señalar que “estos resultados evidencian la creciente conciencia ambiental de las comunidades y el compromiso institucional por garantizar la protección de la fauna silvestre”, subrayando la importancia de promover la rehabilitación y liberación de especies.

Finalmente, la autoridad ambiental reiteró el llamado a la ciudadanía para que continúe reportando de manera oportuna la presencia de animales silvestres heridos, en cautiverio o en situación de vulnerabilidad.

La entidad insistió en la necesidad de evitar la comercialización, tenencia doméstica o manipulación inadecuada de estas especies, garantizando que sean profesionales especializados quienes lideren los procesos de recuperación e integración a la vida silvestre.