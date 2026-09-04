Anuncian concierto en Bogotá para fortalecer la cultura de protección y bienestar animal

La Alcaldía de Bogotá anunció la realización de un gran concierto por los perros y gatos de la ciudad con el fin de fortalecer ”la cultura de protección y bienestar Animal e inspirar comportamientos responsables hacia los animales".

El evento se llevará a cabo el próximo 20 de septiembre de 10 de la mañana a una de la tarde en el Parque Santander de Bogotá con el apoyo del Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud (Idipron) a través del Conservatorio Javier de Nicoló, el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (Idpyba), la Fundación Gilberto Alzate Avendaño y la Alcaldía Local de Santa Fe.

Según Antonio Hernández Llamas, director del Idpyba, “se trata de un evento artístico que se realizará periódicamente como una estrategia de movilización ciudadana en torno a los animales”.

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“Queremos promover además el reconocimiento ciudadano de Bogotá como una gran comunidad interespecie, habitadas por personas y animales que compartimos la vida”, añadió.

“Durante el concierto se llevará a cabo una intervención artística en vivo con un mural colaborativo que representará el compromiso de nuestra capital con el bienestar animal para que se convierta en el legado ese sentimiento. Bogotá invita a toda la ciudadanía a participar de este concierto que mostrará la conciencia frente a la importancia de los animales y de nuestro compromiso por su vida y felicidad”, expresó el Idpyba.

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Lugar: Parque Santander.

Fecha: domingo 20 de septiembre de 2026.

Horario: 10:00 a. m. a 1:00 p.m.

Modalidad: Evento gratuito y abierto al público.

Jornadas de adopción de mascotas

El Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal de Bogotá (IDPYBA) informó que durante septiembre se realizarán dos jornadas de adopción de perros y gatos en la ciudad.

Las jornadas se realizarán el domingo 13 de septiembre en la Unidad de Cuidado Animal (UCA) del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal y el sábado 19 de septiembre en el Parque El Nogal.

Los animales disponibles para adopción son perros y gatos que han sufrido abandono, maltrato e incluso han vivido en la calle en condiciones de vulnerabilidad. Actualmente, buscan hogares que les brinden una nueva oportunidad de vida.

La primera jornada se llevará a cabo en la UCA, donde se encuentran perros y gatos que se recuperan de diferentes situaciones que han enfrentado. La unidad está ubicada en la localidad de Engativá, en el barrio El Muelle, carrera 106A # 67-02.

“Los invitamos a abrir las puertas de sus hogares a nuestros perros y gatos; seres especiales que buscan un nuevo hogar, una oportunidad de disfrutar de una familia que los cuide, los ame y los proteja”, subrayó la entidad.