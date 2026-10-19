Alerta por presunto criadero ilegal en Bogotá: rescataron nueve perros y dos estaban embarazadas

Nueve perros de raza pinscher fueron rescatados preventivamente por las autoridades en una vivienda del barrio Mandalay, en la localidad de Kennedy, en Bogotá, luego de una denuncia ciudadana que alertó sobre el presunto abandono de varios animales.

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Durante la intervención, los equipos encontraron condiciones que comprometían su bienestar y que llevaron a tomar medidas para protegerlos.

El operativo fue realizado por la Policía de Bogotá, con el acompañamiento del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA).

La alerta también señalaba que uno de los perros habría muerto previamente tras sufrir un accidente. Según la información que se conoció, el animal fallecido habría sido recogido y dispuesto por los habitantes de la vivienda.

Luego de recibir el reporte, las autoridades llegaron al lugar para verificar qué estaba ocurriendo con los demás perros. La inspección permitió identificar varias situaciones preocupantes, por lo que se decidió actuar para garantizar su protección mientras se aclaran las circunstancias del caso.

Durante la valoración inicial, el equipo médico veterinario del IDPYBA estableció que ninguno de los nueve pinscher contaba con documentos que acreditaran controles médicos o vacunaciones.

Además, los animales tenían restringida su movilidad a una zona de la vivienda y permanecían en condiciones inadecuadas de refugio.

Otro de los hallazgos llamó la atención de los profesionales: dos de las hembras estaban embarazas, por lo que necesitan seguimiento veterinario para proteger su salud y la de sus futuras crías.

Ante estas condiciones, el equipo médica dio un concepto no tan favorable sobre el estado de bienestar de los perros. Con base en esa valoración, la Policía se quedó con los nueve animales de manera preventiva.

Después del procedimiento, los perros quedaron bajo el cuidado del IDPYBA, entidad que se encargará de su atención y protección mientras avanzan los procesos administrativos. Por ahora, las autoridades no han confirmado si serán puestos en adopción.

Las evidencias que se recopilaron durante el operativo serán entregadas a la Inspección competente, que deberá adelantar el proceso que corresponde para establecer posibles responsabilidades de las personas encargadas de la tenencia de los animales.

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El caso vuelve a mostrar la importancia de denunciar posibles situaciones de abandono o maltrato animal. En Bogotá, los ciudadanos pueden reportar emergencias a la línea 123, escribir al correo proteccionanimal@animalesbog.gov,co o presentar solicitudes mediante la plataforma Bogotá Te Escucha.

Las autoridades recomiendan añadir fotografías, videos y datos precisos que permitan verificar los hechos y facilitar la atención oportuna de los animales afectados.