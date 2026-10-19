Tabla de posiciones en Liga BetPlay: caída de Santa Fe y empate del Cali mueven los ocho

La fecha 15 de la Liga BetPlay 2026-ll tiene continuidad. El domingo 18 de otubre hubo resultados que dejaron movimiento en la tabla de posiciones de la competencia.

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Así fueron los marcadores en las diferentes canchas del país:

Atlético Bucaramanga 1 - 1 América de Cali

América rescató un valioso empate en su visita al complicado Atlético Bucaramanga de Peirano.

Los leopardos se fueron adelante en el marcador (1-0) sobre los 47′ y gracias a Luciano Pons. Sin embargo, la mecha puso el 1-1 definitivo a los 71′, gracias a Yani Quintero.

Atlético Bucaramanga vs. América de Cali en el Estadio Américo Montanini Foto: @americadecali

Llaneros 1 - 0 Santa Fe

“Es merecido que hayamos perdido”, dijo en rueda de prensa el técnico de Santa Fe, Pablo Repetto, luego de caer 1-0 en su visita a Llaneros en Villavicencio.

El equipo de la media Colombia anotó el único gol del partido cuando el reloj marcaba 71′. Eso les permite, aún, soñar con los ocho.

Imagen del juego entre Llaneros y Santa Fe en Villavicencio. Foto: Colprensa - David Murillo.

Deportivo Cali 0 - 0 Junior de Barranquilla

Junior de Barranquilla aún no está matemáticamente eliminado, pero tiene medio pie afuera. Caso contrario, Deportivo Cali pelea en los primeros puestos de la tabla de posiciones.

Sorpresivamente, el empate deja un mejor sabor para el local, mientras que el elenco tiburón aún no levanta cabeza, suma varias fechas sin ganar, y pinta como un semestre para el olvido; al menos, de momento.

⏱️ 90+8' | Final del partido. Cali 0️⃣-0️⃣ Junior @WplayColombia #VamosCali🇳🇬 #LigaDimayor🏆 https://t.co/MPjQV74lmQ — Deportivo Cali (@DeportivoCaliCP) October 19, 2026

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Tabla de posiciones en Liga BetPlay: América de Cali sigue líder

América de Cali continúa como líder único de la Liga BetPlay, sumando 28 puntos en 14 juegos.

Atlético Nacional es segundo con 26 unidades en 12 partidos jugados. Es decir que, si el verdolaga obtiene triunfos en sus compromisos pendientes, podría bajar a la mecha de la cima.

Deportivo Cali, Millonarios, Atlético Bucaramanga, Independiente Medellín, Independiente Santa Fe, t Deportes Tolima cierran los ocho parciales.

Fuera de la zona de clasificación aparecen equipos como Once Caldas, Águilas Doradas y Cúcuta Deportivo, que tienen chances matemáticas de entrar al selecto grupo.

Los tres coleros de la competencia son Deportivo Pereira, Jaguares y Deportivo Pasto.

Así va la fecha 15 de la Liga BetPlay 2026-ll

Luego de los partidos del domingo, 18 de octubre, aún hay compromisos por jugar en la competencia liguera. Así van los resultados:

Sábado, 17 de octubre de 2026

Millonarios 4 - 1 Jaguares

Independiente Medellín 0 - 2 Once Caldas

Domingo, 18 de octubre de 2026

Águilas Doradas 2 - 1 Deportes Tolima

Atlético Bucaramanga 1 - 1 América de Cali

Llaneros 1 - 0 Santa Fe

Deportivo Cali 0 - 0 Junior de Barranquilla

Lunes, 19 de octubre de 2026

8:05 p.m. Deportivo Pasto vs. Alianza Valledupar

Martes, 20 de octubre de 2026