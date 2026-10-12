Tabla de reclasificación: se aprietan los cupos para Libertadores y Sudamericana

Por el terremoto del pasado 10 de agosto, o aplazamientos que reúnen numerosos motivos, la Liga BetPlay 2026-ll no está al día en su calendario.

América pierde ventaja y Medellín escala: tabla de posiciones de la Liga BetPlay

Se movió la tabla del descenso: triunfos de Jaguares y Cúcuta sacuden la zona roja

Del 8 al 11 de octubre se desarrollaron varios partidos de la fecha 14. Sin embargo, algunos quedaron para más adelante. Varios equipos tiene juegos pendientes.

Sin embargo, la tabla de reclasificación despierta interés. Se trata del ítem con lo que los equipos buscan clasificar a torneos Conmebol de cara al año siguiente.

Tabla de reclasificación en Liga BetPlay: Nacional y América lideran

Atlético Nacional lidera la tabla de reclasificación con 78 puntos en 36 partidos jugados. Parece que el verde se hace inalcanzable en la cima del acumulado.

América de Cali es segundo con 61 puntos en 34 juegos. Parcialmente, Nacional y la mecha están clasificando a la Copa Libertadores 2027.

Reclasificación tras los partidos del domingo. https://t.co/hYr2Pg01y8 — José Orlando Ascencio (@josasc) October 12, 2026

Independiente Santa Fe es tercero con 57 puntos, Deportes Tolima asoma cuarto con los mismos 57 puntos. Junior de Barranquilla (54 puntos) y Deportivo Cali (52 puntos) son quinto y sexto respectivamente.

Sin embargo, como Junior de Barranquilla fue el campeón del primer semestre, ya tiene asegurado su cupo asegurado a Copa Libertadores.

Once Caldas (50 puntos), Independiente Medellín (49 puntos), Millonarios (48 puntos), Atlético Bucaramanga (46 puntos) son equipos que siguen en pelea por entrar a zona de clasificación.

Así son los cupos para Colombia en la Copa Libertadores 2027

Conmebol le entrega cuatro cupos a Colombia para la Copa Libertadores 2027, que se obtienen de la siguiente forma:

Campeón del primer semestre de 2026: Junior de Barranquilla.

Campeón del segundo semestre de 2026: por definir.

Líder de la reclasificación sin título de liga: Atlético Nacional (parcialmente).

Segundo de la reclasificación sin título de liga: América de Cali (parcialmente).

Así son los cupos para Colombia en la Copa Sudamericana 2027

Similar a la Libertadores, Conmebol también dispone de cuatro cupos para Colombia en la Copa Sudamericana: