A pesar de que Atlético Nacional gane y haya logrado reacomodarse en el grupo A de los cuadrangulares finales de Liga Betplay 2026-II, las criticas sobre Lucas González no dan tregua.

Al técnico bogotano lo señalan de no dar el manejo correcto a la nómina. En los aspectos defensivos es donde más falencias se ve y piden que se hagan los ajustes para evitar otro fracaso como el de Copa BetPlay donde los eliminaron en semifinales.

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Alexis Henríquez, asistente técnico del bogotano en las últimas horas dialogó con Win Sports. En dicha conversación la mano derecha de Lucas confrontó los señalamientos que se le hacen a los manejos por parte del DT.

Conociendo de primera mano el trabajo que hacen en el día a día, Henríquez apuntó: “Somos claros cuando defensivamente se hacen las cosas no tan bien, pero tampoco es que nos creen tantas ocasiones”.

Y sin tapujos reclamó: “Por cualquier cosa tienen que hablar de Nacional, nosotros lo entendemos y lo tenemos bien claro”.

🟢⚽“La critica la entiendo y somos claros cuando las cosas no se hacen bien. Lo más importante acá es el título” Alexis Henríquez, asistente técnico de Nacional. #MedioTiempoWIN https://t.co/xPDgYwGjEu — Win Sports (@WinSportsTV) November 26, 2026

Al parecer, el asistente técnico sabe que son importantes son las formas, pero al final si se consigue la estrella decembrina todo eso quedará en el olvido.

“Al fin y al cabo, lo más importante acá es el título. Después, la gente se olvida de que defienden mal”, resumió.

Sobre uno de los referentes de la zaga verdolaga sobre el que recae el peso de algunos cuestionamientos por el nivel de la defensa en general, Alexis lo respaldó.

“Tesillo es un crack, excelente jugador, siempre que lo enfrentábamos yo decía que era jugador para Nacional. Para ganar hay que hacer más goles, esa es nuestra idea y lo sentimos así”, terminó restándole importancia a los goles que les marcan en contra.

Nacional se puso en carrera por la final

En dos partidos de cuadrangulares Atlético Nacional acumula cuatro puntos. Su debut con Once Caldas fue empate y el más reciente clásico paisa vs. Independiente Medellín triunfo por marcador abultado.

Con las cuatro unidades alcanzadas a los verdolagas les alcanzó para ser líderes únicos de la tabla de posiciones, seguidos por Santa Fe y DIM.

Los rojos capitalinos en la próxima jornada serán los rivales del verde y se disputarán la cima del grupo. Ese es un partido clave para las aspiraciones de ambos que está previsto para el sábado, 28 de noviembre desde las 7:30 p.m.

Clásico paisa de la fecha 2 de los cuadrangulares finales de Liga BetPlay 2026-II Foto: Colprensa

Luego del clásico con DIM, González ya analizó el futuro cercano: “Más adelante llegará el momento de evaluar el semestre, ojalá que sea con un título. Cada partido tiene cosas por corregir, pero en este momento solo pensamos en el siguiente partido. Este partido nos da información, tendremos que ajustar para enfrentar a Santa Fe y saldremos con la intención de ganar”.

“La audacia de esta vez se puede repetir, pero también puede cambiar. Dependerá de las virtudes del contrario y del análisis de los rivales. Para saber cómo vamos a plantear ese partido hay que estudiar a Santa Fe y pensar solo en ellos”, agregó de lo que espera para la fecha que viene.