El partido de Beşiktaş vs. Hapoel Beer Sheva (1-0) tardó más de tres horas en completarse por disturbios en las tribunas del Batumi Arena, estadio ubicado en Georgia, donde el equipo turco tuvo que oficiar de local por decisión de la UEFA.

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Debido a las tensiones geopolíticas entre Turquía e Israel (derivadas del conflicto en Oriente Medio), las autoridades turcas comunicaron a la organización de la Europa League que no podían garantizar las condiciones de seguridad necesarias para recibir a un equipo israelí en Estambul.

A raíz de esa situación, Beşiktaş tuvo que trasladarse a Batumi para disputar su partido por la quinta jornada de la fase liga. Dicha ciudad se eligió por dos razones: tiene frontera directa con Turquía y no exigen visa a los ciudadanos de ese país.

Tensión en el campo de juego

El partido comenzó con el pie izquierdo cuando los jugadores de Beşiktaş, encabezados por su capitán Orkun Kökçü, se negaron a saludar a los futbolistas del Hapoel Beer Sheva y rompieron filas justo después de escuchar el himno de la Europa League.

Sumado a eso, los hinchas de Beşiktaş sacaron pancartas, banderas y letreros en apoyo a la causa de Palestina y en contra del gobierno de Israel.

Al estar prohibido por la UEFA la exhibición de mensajes de carácter político, las autoridades de Georgia intervinieron y se enfrentaron a un gran número de aficionados turcos.

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Los disturbios se produjeron tanto en las tribunas como en los pasillos del Batumi Arena, lo que provocó un caos generalizado que obligó a la suspensión del compromiso.

Los jugadores de ambos equipos se refugiaron dentro del camerino, especialmente los del Hapoel Beer Sheva, que fueron blanco de insultos y lanzamiento de objetos por parte de la hinchada local.

Comunicado oficial de Beşiktaş

Al respecto de lo sucedido en el partido de la Europa League, Beşiktaş emitió un comunicado oficial rechazando la conducta de las autoridades georgianas y enviando un mensaje de apoyo a los hinchas que resultaron lastimados.

“Condenamos enérgicamente el uso desproporcionado de la fuerza por parte de los agentes de seguridad contra nuestros aficionados antes y durante el partido que nuestro primer equipo de fútbol disputó contra el Hapoel Beer-Sheva en la UEFA Europa League en la ciudad georgiana de Batumi, y transmitimos nuestras condolencias a los aficionados afectados por los incidentes”, apuntó el club turco.

Beşiktaş anunció que “se han iniciado gestiones ante nuestro Consulado General en Batumi y la UEFA en relación con el uso desproporcionado de la fuerza por parte de los agentes de seguridad contra nuestros aficionados, y afirmamos que seguiremos de cerca el proceso hasta que cada uno de nuestros aficionados regrese sano y salvo a nuestro país”.

Los clubes de la Superliga de Turquía, incluidos Fenerbahçe y Galatasaray, también se manifestaron en contra de lo que califican como represión policial en Georgia contra los aficionados de Beşiktaş.