Guiño para Néstor Lorenzo: doblete de Camilo Durán en victoria del Celtic en la Europa League

El volante colombiano Camilo Durán es la gran figura de la noche en Europa y apareció en el momento más indicado posible para remontar el marcador y dar la solución en el partido del Celtic contra el Besiktas por la Europa League. Un espectacular doblete del samario en los minutos finales le bastó para tres puntos y escalar en la tabla de posiciones.

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Camilo Durán fue suplente en el partido por la cuarta fecha de la fase liga del torneo europeo. Ingresó en la segunda parte y su magia cambió la situación cuando el equipo escocés se encaminaba a su cuarto partido sin conocer la victoria en esta edición europea.

Al minuto 85, Orkun Kökçü anotó el 2-2 parcial para el Besiktas en Glasgow, pero segundos después Camilo Durán anotó lo que era su doblete y el 3-2 definitivo para la victoria del Celtic, la primera en esta Europa League que le da impulso para pelear por la clasificación al menos por la vía repechaje.

Fue hasta el segundo tiempo que aparecieron los goles del partido. En el minuto 52, Besiktas tuvo un penalti después de que Jordan Lotomba cometiera falta sobre Ernest Poku dentro del área. Junior Olaitan cobró, hubo atajada, pero en el rebote anotó el 1-0.

Camilo Duran contra el Besiktas Foto: SNS Group via Getty Images

Callum McGregor aprovechó un pase impreciso para habilitar a Callum Osmand, y con su primer toque, el joven jugador del Celtic disparó raso desde 20 metros al fondo de la red del Besiktas para poner el 1-1 en el marcador. Acá comenzó la magia de Camilo Durán.

Doblete colombiano en la Europa League

El entrenador del Celtic realizó dos cambios en el minuto 61, con la salida de Kasper Hogh y Cameron Carter-Vickers. Camilo Durán entró al ataque y la historia cambio en cuestión de minutos.

Sobre el 78’, Callum Osmand fue protagonista y asistió a Camilo Durán, quien superó al portero del Besiktas y envió el balón al fondo de la red para poner el 2-1 a favor del Celtic.

Camilo Duran is a special talent, what a signing he has been ✨🇨🇴 https://t.co/nuMgvvJ5yp — Stacey Devlin (@StaceyDevlinx) November 5, 2026

A falta de cinco minutos para el final, el Besiktas empató cuando su capitán, Orkun Kokcu, lanzó un potente disparo desde 30 metros que se coló en la portería del Celtic. Parecía el 2-2 final, pero el doblete del samario no se hizo esperar.

La igualdad duró apenas 60 segundos antes de que Camilo Duran anotara su segundo gol y el tercero del Celtic en el juego, aprovechando un disparo de Kieran Tierney y enviando el balón al fondo de la red desde ocho metros.

Tres puntos para el gigante escocés, que sueña con salir del bache y de los últimos lugares y seguir sumando para clasificar en Europa League.