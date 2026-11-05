Por esta razón habrían desconvocado a Franco Pérez de la Selección Colombia: “Hay un conflicto”

La desconvocatoria de Franco Pérez sigue generando polémica entorno a la Selección Colombia Sub-19. Aunque el colombo-argentino estaba en la primera lista del técnico César Torres, días después fue reemplazado por otros dos jugadores sin explicación alguna.

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Carlos Antonio Vélez dio detalles sobre este caso en su columna de ‘Palabras Mayores+’ y explicó las razones que habrían generado el cambio de planes.

“Por lo que he averigüado, hay un conflicto de su padre. Un conflicto que puede pasar por una de estas dos cosas o las dos cosas: primero, que no dejó buena relación con dirigentes en los equipos donde estuvo”, dijo Vélez.

Franco Pérez es hijo de Omar Sebastián Pérez, ídolo de Independiente Santa Fe, que también vistió las camisetas de Independiente Medellín, Junior de Barranquilla y Patriotas.

¿Conflicto de la FCF con Omar Pérez?

Vélez añade que “Omar Pérez, hoy por hoy, hace parte de la directiva de un equipo que está jugando un torneo pirata, torneo que la Federación Colombiana no ha autorizado”.

Esa sería la razón de fondo para que su hijo fuera desconvocado a última hora, según las revelaciones del experimentado periodista. “El hecho de pertenecer a uno de esos torneos que existen y no son reconocidos, es una infracción a la luz de los reglamentos de FIFA. En Colombia hay algunos torneos piratas y, al parecer, uno de esos torneos piratas tiene a Omar Pérez administrando uno de esos equipos”, apuntó.

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La opinión de Carlos Antonio Vélez

Carlos Antonio Vélez afirma que no está de acuerdo con que Franco Pérez sea desconvocado por presuntos conflictos con su padre, quien sigue viviendo a las afueras de Bogotá tras su retiro del fútbol profesional.

“Si hay que castigar una conducta discutible, reprochable, antietica o ilegal de una persona, es esa persona. ¿Qué culpa tiene ese muchacho que su papá tenga un lío, o dos, o tres?“, preguntó.

Por último, Vélez aseguró que la desconvocatoria de Franco Pérez “no tiene que ver con el técnico” y “el técnico lo quiere porque considera que deportivamente es útil”.

Carlos Antonio insiste que “el pelado no tiene nada que ver con lo que hizo su padre, si fue que lo hizo o lo ha hecho. Si hay alguna dificultad que sea con su papá y no con él”.

Ante la ausencia de Franco Pérez, los dos jugadores que ingresaron a la convocatoria de la Selección Colombia Sub-19 fueron Jhoan Quesada (Atlético Nacional) y Juan David García (Fortaleza).

Varios de los miembros de esta categoría se están preparando para el Sudamericano Sub-20 que se llevará a cabo en enero del próximo en Medellín y Envigado.