Carlos Antonio Vélez opinó sobre el golpe de Once Caldas en Copa BetPlay: analizó a un “pobre” Santa Fe

Siguen las reacciones al triunfo de Once Caldas sobre Santa Fe (2-0), el pasado domingo 1 de noviembre, por las semifinales de la Copa BetPlay 2026.

Copa BetPlay: confirmados los cruces de semifinales, tras el batacazo de Once Caldas a Santa Fe

Once Caldas domó a Santa Fe: magistral actuación le dio la clasificación a semifinales de Copa BetPlay

Uno de los que se refirió a lo ocurrido fue el periodista Carlos Antonio Vélez. El comunicador analizó la victoria de Once Caldas, en Bogotá, y también opinó a fondo sobre un Santa Fe que llenó de dudas, y al que ahora solo le queda la Liga BetPlay por delante.

Carlos Antonio Vélez: “Santa Fe dejó una imagen pobre”

La primera parte del análisis de Carlos Antonio fue para Independiente Santa Fe. El reconocido periodista deportivo referenció la nómina del cuadro cardenal, tocando punto por punto varios temas que la componen, como el desgaste actual de la temporada.

“Segunda derrota en línea para Santa Fe, dejando una imagen muy pobre. Es una nómina corta, y llena de ‘mayores de edad’, que demuestra un desgaste muy grande por la competencia triple. Las dos Copas y la Liga enfrentada con un promedio de 31 años , jugando cada tres días con viajes incluidos, revienta”, arrancó escribiendo Vélez en su cuenta de X.

Y añadió: “A la hora de la verdad, mejor plantar aquí si quiere pelear la Libertadores por reclasificación y/o por la vía de los cuadrangulares. Seguir en los dos torneos lo podía dejar sin chicha ni limonada. De hecho la Copa Suramericana, que es el premio de nuestra copa, la tiene muy cerquita vía reclasificación; por lo que seguir con ese desgaste no tiene sentido”.

Santa Fe, eliminado de la Copa BetPlay y ahora solo con oportunidad en Liga. Foto: Richard Dangond - Colprensa

“Once Caldas superó en todo a Santa Fe”

Ya en un segundo apartado, Carlos Antonio opinó sobre el destacado triunfo de Once Caldas en el estadio Metropolitano de Techo. Los goles del blanco blanco fueron gracias a Jader Quiñones y Felipe Gómez.

“Once Caldas lo superó en todo y al blanco si le viene bien esta semifinal para alcanzar lo que tiene lejos por otra vía”, afirmó Carlos Antonio.

Finalmente, cerró su idea: “Un consejo para los dirigentes del equipo de Manizales: dejen al Panelo Valencia. Se ganó la oportunidad, refuercen el equipo y no se pongan a inventar”.

Segunda derrota en línea para @SantaFe dejando una imagen pobre. Es una nómina corta y llena de “ mayores de edad” que demuestra un desgaste muy grande por la competencia triple. Las dos Copas y la Liga enfrentada con un promedio de 31 años , jugando cada tres días con viajes incluidos, revienta. A la hora de la verdad mejor plantar aquí si quiere pelear la Libertadores por reclasificación y/o por la vía de los cuadrangulares. Seguir en los dos torneos lo podía dejar sin chicha ni limonada. De hecho la Copa Suramericana, que es el premio de nuestra copa, la tiene muy cerquita vía reclasificación por lo que seguir con ese desgaste no tiene sentido. Lejos de lo anterior el @oncecaldas lo superó en todo y al blanco si le viene bien esta semifinal para alcanzar lo q tiene lejos por otra vía. Y un consejo para los dirigentes del equipo de Manizales..dejen al “ panelo” Valencia. Se ganó la oportunidad, refuercen el equipo y no se pongan a inventar. — Carlos Antonio Velez (@velezfutbol) November 2, 2026

¿Contra quién juega Once Caldas la semifinal de la Copa BetPlay?

Once Caldas juega la llave semifinal, de la Copa BetPlay, contra Atlético Nacional. Dicha serie será de ida y vuelta, con fechas y horarios aún por confirmar en la web oficial de Dimayor.

Quien gane esa llave se medirá ante el vencedor de Internacional de Bogotá y América de Cali, que es el juego correspondiente a la otra serie semifinal.