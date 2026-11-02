Bayern Múnich actualizó el estado de Luis Díaz: inesperada novedad en su recuperación

Este lunes, 2 de noviembre de 2026, Bayern Múnich entregó una actualización sobre el estado de recuperación de Luis Díaz. Las noticias son positivas y generaron sorpresa entre los aficionados.

Con esto salió Emiliano ‘Dibu’ Martínez sobre Luis Díaz: picante respuesta dio de qué hablar

La tabla en Bundesliga luego del traspié del Bayern Múnich ante Borussia Dortmund: se apretó todo

Cabe recordar que el guajiro se encuentra lesionado debido a “una pequeña rotura fibrilar en la parte posterior del muslo izquierdo durante el partido de Champions League que enfrentó al FC Bayern contra el Arsenal”, tal como lo informó el propio Bayern Múnich. Dicho juego se llevó a cabo el pasado 21 de otubre.

En principio, la prensa alemana reportó que Luis Díaz estará fuera de las canchas hasta después del 20 de noviembre. Es decir que su lesión lo mantendría al margen durante casi un mes.

Sorpresa con Luis Díaz: completó su primera sesión individual tras la lesión

Pasaron apenas 12 días desde que Lucho se lesionó, y que ya esté haciendo trabajos individuales y con balón en Bayern Múnich genera tranquilidad entre los aficionados.

“Trabajo en el regreso. Lucho pudo por primera vez el lunes por la mañana completar nuevamente una sesión de entrenamiento individual con el balón”, reportó la web oficial del Bayern Múnich.

Arbeit am Comeback 💪 Lucho konnte am Montagvormittag erstmals wieder eine individuelle Trainingseinheit mit dem Ball absolvieren. 🏋️ https://t.co/lKeG3E4aQL — FC Bayern München (@FCBayern) November 2, 2026

Se esperaba ver a Luis Díaz en trabajos individuales más adelante, lo cual abre espacio a una pregunta: ¿estará listo Lucho antes del tiempo estimado de recuperación? Solo el pasar de las semanas lo confirmará.

Lo que sí es cierto es que Bayern Múnich vive un calvario ante las lesiones de sus futbolistas, además de la ausencia de su técnico, Vincent Kompany.

De momento, esta es la lista de jugadores lesionados en Bayern Múnich:

Ismael Saibari

Serge Gnabry

Luis Díaz

Jamal Musiala

Manuel Neuer

Michael Olise

¿Cuándo regresa Luis Díaz a las canchas tras su lesión?

Si se cumple el pronóstico que deja a Luis Díaz fuera de las canchas por un mes, el guajiro regresaría el 25 de noviembre de 2026, en el partido de Bayern Múnich contra LOSC por Champions League.

Sin embargo, y al ver que Luis Díaz ya hace trabajo individual con balón en Bayern, la sorpresa estaría en que el colombiano pueda regresar antes de tiempo. Resta esperar más comunicación del cuadro bávaro al respecto.

Lo que sí es casi un hecho es que Luis Díaz se perderá los partidos de la Selección Colombia, contra Chile, en la fecha Fifa de noviembre.

Luis Díaz (izq.) una de las bajas del técnico Néstor Lorenzo (der.) en Selección Colombia para enfrentar a Chile. Foto: Getty Images.

En los próximos días saldrá la lista de convocados en Selección Colombia para la doble jornada amistosa ante Chile, misma que se disputará el 13 de noviembre (Cali) y el 17 de noviembre (Santiago de Chile). No se cree que Luis Díaz llegue a estar listo para ese momento.