Con esto salió Emiliano ‘Dibu’ Martínez sobre Luis Díaz: picante respuesta dio de qué hablar

Si algo caracteriza a Emiliano Dibu Martínez son sus picantes respuestas. Ahora, al portero de la selección Argentina le hicieron una pregunta particular, y su respuesta tuvo como protagonista al colombiano Luis Díaz.

Borrado de Selección Colombia hace público su deseo de volver y jugar la Copa América: es figura en Nacional

Los tres mundialistas de Selección Colombia que se le lesionaron a Lorenzo: bajas ante Chile

Concretamente, en el espacio Los Edul, protagonizado por los periodistas y hermanos argentinos Esteban y Gastón Edul, le preguntaron al Dibu Martínez: ¿A qué jugador tienes de hijo?, a lo que Emiliano respondió: “Luis Díaz”.

¡A LO DIBU! El ping pong de @RexonaARG con Emiliano Martínez👊 https://t.co/gxI8PVsVHh — Los Edul (@losedul) October 30, 2026

Dibu Martínez vs. Luis Díaz: un duelo común en los últimos años

En dos contextos se han visto Emiliano Dibu Martínez y Luis Díaz: en enfrentamientos de clubes y en duelos con las selecciones nacionales.

Dibu Martínez con Aston Villa, y Luis Díaz en Liverpool, dejaron varios capítulos intensos en la Premier League. Sin embargo, al colombiano se le dificultó siempre anotarle al argentino, y de ahí la respuesta del campeón del mundo en Catar 2022.

Sin embargo, hablando de selecciones, el panorama cambia. Si bien Dibu Martínez integró la nómina de la selección Argentina campeona de la Copa América 2024, cuando vencieron en la final a la Colombia de Luis Díaz, el guajiro sí le ha anotado al guardameta con La Tricolor puesta.

Los dos golazos de Luis Díaz al Dibu Martínez

El 6 de julio de 2021, Luis Díaz le anotó un golazo al Dibu Martínez. Fue en la semifinal de la Copa América, que acabó 1-1 en los 90′ y donde Argentina acabó ganando por penales (3-2).

Sobre los 61′ de partido, Díaz recibió en el área, se quitó la marca de la defensa, y ante la salida del Dibu Martínez, acabó encajándole un gol inesperado.

Ya el 6 de octubre de 2025, en el estadio Monumental de Buenos Aires, Luis Díaz anotó uno de los mejores goles que ha hecho con la Selección Colombia. Fue ante Argentina, en juego válido por eliminatorias sudamericanas al Mundial 2026.

Cuando el reloj marcaba 24 minutos del primer tiempo, Luis Díaz desbordó por toda la zona izquierda del campo, dejó a varios jugadores argentinos en el piso, y definió ante la salida del Dibu Martínez.