Que la temporada de Europa haya acabado tan cerca del Mundial 2026 tiene sus consecuencias. Muchos jugadores pueden llegar cargados, otros lesionados y algunos no logran rendir a plenitud en la cita orbital.

Uno que pasa por un momento de incertidumbre sobre cuál es su estado de salud real es Emiliano ‘Dibu’ Martínez, de Argentina. Dicho golero, que fue campeón de Europa League con Aston Villa, padece una fractura en un dedo de una de sus manos.

Dibu Martínez en la final de Europa League Foto: UEFA via Getty Images

A pesar de que esto requiere operación, el arquero ha decidido esperar a realizarla después del Mundial. Su participación con Argentina en la Copa del Mundo en la que defenderán el título es la prioridad.

De acuerdo a lo informado por el periodista Gastón Edul, es el Dibu quien sufre la lesión “más grande” de los convocados en Selección Argentina.

Sobre los jugadores tocados de la Selección Argentina. pic.twitter.com/XBEFMxMxW1 — Gastón Edul (@gastonedul) May 31, 2026

Adicional a esto, también se pudo saber que el guardameta queda fuera de los dos amistosos premundialistas que le quedan a la albiceleste, los cuales serán ante Honduras (6 de junio) e Islandia (9 de junio).

Que no vaya a tener minutos en los partidos de preparación es el plan que tiene el cuerpo médico argentino para que pueda llegar a punto al debut mundialista del 16 de junio vs. Argelia.

Leo Messi ya se unió al grupo

En las últimas horas, el arribo de Lionel Messi a Kansas, donde el cuadro argentino hará su preparación para la Copa del Mundo, fue de las noticias más importantes.

Junto a Rodrigo de Paul, su compañero en Inter Miami, el 10 llegó para tranquilidad de la delegación que lo esperaba con miras a hacer la preparación con su líder máximo y natural.

Lionel Messi, capitán de la Selección Argentina Foto: Getty Images

Del estado de salud de la Pulga, quien fue diagnosticada con una “sobrecarga asociada a una fatiga muscular” en el isquiotibial izquierdo, Lionel Scaloni, DT de Argentina, calmó las aguas en una entrevista con el canal DSports al asegurar que las noticias sobre la situación de su capitán no eran “tan malas”.

Con Messi en la lista para comandar al plantel que defenderá el título mundial, el seleccionador sorprendió al dejar al margen a Franco Mastantuono (Real Madrid), de 18 años, considerado una de las mayores promesas del balompié argentino.

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26 de Argentina para el Mundial

Arqueros: Emiliano “Dibu” Martínez (Aston Villa, ENG), Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella, FRA), Juan Musso (Atlético de Madrid, ESP).

Defensores: Gonzalo Montiel (River Plate), Nahuel Molina (Atlético de Madrid, ESP), Lisandro Martínez (Manchester United, ENG), Nicolás Otamendi (SL Benfica, POR), Leonardo Balerdi (Olympique de Marsella, FRA), Cristian Romero (Tottenham Hotspur, ENG), Facundo Medina (Olympique de Marsella, FRA), Nicolás Tagliafico (Lyon, FRA).

Mediocampistas: Leandro Paredes (Boca Juniors), Rodrigo de Paul (Inter de Miami, MLS), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen, GER), Enzo Fernández (Chelsea, ENG), Alexis MacAllister (Liverpool, ENG), Giovani Lo Celso (Real Betis, ESP), Valentín Barco (Estrasburgo).

Delanteros: Lionel Messi (Inter Miami, MLS), Nicolás Paz (Como, ITA), Thiago Almada, Nicolás González, Julián Álvarez, Giuliano Simeone (Atlético de Madrid, ESP), Lautaro Martínez (Inter de Milán, ITA), José Manuel López (Palmeiras, BRA).

*Con información de AFP.