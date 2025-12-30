Primero con Colombia y ahora con los hinchas de Arsenal: Dibu Martínez y otro escándalo en Premier League

Fue una amarga noche, en Londres, para Emiliano ‘El Dibu’ Martínez y su equipo de Aston Villa. Este martes, 30 de diciembre de 2025, los villanos visitaron a Arsenal por la fecha 19 de la Premier League, y acabaron perdiendo por goleada 4-1 ante los gunners.

Dibu Martínez fue titular con Aston Villa y regresó al Emirates Stadium, donde alguna vez defendió los colores de Arsenal. Pero al cierre del partido, un escándalo tuvo otra vez a Martínez como protagonista, y las redes sociales no lo perdonan.

Dibu Martínez y su pelea con los hinchas de Arsenal

Desde la tribuna del Emirates Stadium le bajaron numerosos insultos al Dibu Martínez, tras finalizar el partido de Arsenal vs. Aston Villa. ¿Qué hizo el guardameta argentino? Fiel a su estilo, respondió. De hecho, tuvieron que calmarlo las personas que estaban a su lado.

Los insultos de los hinchas de Arsenal siguieron para otros jugadores de Aston Villa, pero estos no se alteraron.

Primero fue contra Colombia...

Dibu Martínez tiene un estilo particular, ya conocido por el planeta fútbol. Sin embargo, ¿Cuál fue esa primera vez mediática, donde estuvo en foco de todos? Hay que remontarse a la Copa América 2021, en las semifinales de Colombia ante Argentina.

Cafeteros y albicelestes se fueron a penales, y Dibu Martínez desconcentró a los jugadores colombianos con todo tipo de palabras y gestos. Incluso, el central del partido tuvo que pedirle calma ante tantas frases cuestionables.

Esa fue la primera polémica mediática del Dubi, y ya después vinieron muchas más. Incluso, Colombia fue protagonista otro par de veces.

Arsenal sigue siendo líder en Premier League

Este triunfo permite a los Gunners terminar la primera vuelta del campeonato inglés y 2025 en lo más alto de la clasificación, con 45 puntos, distanciándose por ahora con cinco más que el segundo, el Manchester City (2º, 40), que el jueves visita al Sunderland.

Pero sobre todo, el Arsenal abre un hueco de seis puntos con el tercero de la clasificación, precisamente el Aston Villa (3º, 39), que antes de este partido había encadenado ocho partidos seguidos de Premier League ganando y once victorias consecutivas, teniendo en cuenta también las otras competiciones.

“Todos los sacrificios y compromisos se reflejan en los resultados, eso me deja muy satisfecho, pero el camino todavía es largo”, afirmó el técnico español de los londinenses, Mikel Arteta.

Arsenal y una contundente victoria sobre Aston Villa por Premier League. Foto: Getty Images

El Arsenal consigue, además, vengarse de un Aston Villa con el que había perdido en Birmingham el pasado 6 de diciembre.

Unai Emery, el actual técnico de los Villanos, no pudo, por lo tanto, amargar por segunda vez en un mes a su exequipo Arsenal, que decidió después del descanso.

Después del 0-0 de la primera mitad, el brasileño Gabriel (48′) y el español Martín Zubimendi (52′) asestaron dos zarpazos de gran valor anímico justo después de la reanudación.

El belga Leandro Trossard (69′) amplió la ventaja y el también brasileño Gabriel Jesus (78′), que había entrado en sustitución del sueco Viktor Gyökeres, puso el cuarto de los locales, mientras que el Aston Villa solo pudo firmar el tanto del honor en el último suspiro, gracias a Ollie Watkins (90+4′).

El mal partido de Gyökeres fue la única mancha del Arsenal, que parece lanzado hacia el que sería su primer título de campeón de Inglaterra desde 2004.

*Con información de AFP.