Deportes

Primero con Colombia y ahora con los hinchas de Arsenal: Dibu Martínez y otro escándalo en Premier League

El picante cara a cara del portero argentino, con los hinchas gunners, quedó en video y se volvió rápidamente viral.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Redacción Deportes
31 de diciembre de 2025, 1:26 a. m.
Dibu Martínez y una particular discusión con los hinchas de Arsenal
Dibu Martínez y una particular discusión con los hinchas de Arsenal Foto: Tomado de Instagram - @cracks_ig (API)

Fue una amarga noche, en Londres, para Emiliano ‘El Dibu’ Martínez y su equipo de Aston Villa. Este martes, 30 de diciembre de 2025, los villanos visitaron a Arsenal por la fecha 19 de la Premier League, y acabaron perdiendo por goleada 4-1 ante los gunners.

Dibu Martínez fue titular con Aston Villa y regresó al Emirates Stadium, donde alguna vez defendió los colores de Arsenal. Pero al cierre del partido, un escándalo tuvo otra vez a Martínez como protagonista, y las redes sociales no lo perdonan.

Dibu Martínez y su pelea con los hinchas de Arsenal

Desde la tribuna del Emirates Stadium le bajaron numerosos insultos al Dibu Martínez, tras finalizar el partido de Arsenal vs. Aston Villa. ¿Qué hizo el guardameta argentino? Fiel a su estilo, respondió. De hecho, tuvieron que calmarlo las personas que estaban a su lado.

Los insultos de los hinchas de Arsenal siguieron para otros jugadores de Aston Villa, pero estos no se alteraron.

Deportes

Junior da primera respuesta a Gremio por José Enamorado: habría millonaria exigencia en el medio

Deportes

La reacción de Jhon Arias por el peor inicio de temporada en Premier en 123 años de historia: Posible regreso a Brasil

Deportes

Yerson Mosquera y su error infantil en pleno Old Trafford ante Manchester United: prensa inglesa reaccionó

Deportes

Definida la lesión y el tiempo de Nikola Jokić, de los Denver Nuggets: ¿se perderá de la NBA All-Stars 2026?

Deportes

Las palabras de Hakimi por volver a jugar luego de la patada de Luis Díaz que lo lesionó: “Estábamos decepcionados”

Deportes

Magistral asistencia y golazo de El Congo en la Copa Africana: aviso a Colombia para el Mundial 2026

Deportes

Jhon Arias enfrentó a Manchester United y protagonizó algo que no se veía en 123 años de historia en Inglaterra

Deportes

Dibu Martínez sale vencedor y condena a Jhon Arias y los wolves en la Premier League: directo al descenso

Deportes

Ataque de Gennaro Gattuso a las eliminatorias sudamericanas: Dibu Martínez salió a contestarle

Deportes

La gran ausencia en los convocados de la Selección Argentina que retumba en la prensa de ese país

Primero fue contra Colombia...

Dibu Martínez tiene un estilo particular, ya conocido por el planeta fútbol. Sin embargo, ¿Cuál fue esa primera vez mediática, donde estuvo en foco de todos? Hay que remontarse a la Copa América 2021, en las semifinales de Colombia ante Argentina.

Cafeteros y albicelestes se fueron a penales, y Dibu Martínez desconcentró a los jugadores colombianos con todo tipo de palabras y gestos. Incluso, el central del partido tuvo que pedirle calma ante tantas frases cuestionables.

Esa fue la primera polémica mediática del Dubi, y ya después vinieron muchas más. Incluso, Colombia fue protagonista otro par de veces.

Arsenal sigue siendo líder en Premier League

Este triunfo permite a los Gunners terminar la primera vuelta del campeonato inglés y 2025 en lo más alto de la clasificación, con 45 puntos, distanciándose por ahora con cinco más que el segundo, el Manchester City (2º, 40), que el jueves visita al Sunderland.

Pero sobre todo, el Arsenal abre un hueco de seis puntos con el tercero de la clasificación, precisamente el Aston Villa (3º, 39), que antes de este partido había encadenado ocho partidos seguidos de Premier League ganando y once victorias consecutivas, teniendo en cuenta también las otras competiciones.

“Todos los sacrificios y compromisos se reflejan en los resultados, eso me deja muy satisfecho, pero el camino todavía es largo”, afirmó el técnico español de los londinenses, Mikel Arteta.

Arsenal y una contundente victoria sobre Aston Villa por Premier League.
Arsenal y una contundente victoria sobre Aston Villa por Premier League. Foto: Getty Images

El Arsenal consigue, además, vengarse de un Aston Villa con el que había perdido en Birmingham el pasado 6 de diciembre.

Unai Emery, el actual técnico de los Villanos, no pudo, por lo tanto, amargar por segunda vez en un mes a su exequipo Arsenal, que decidió después del descanso.

Después del 0-0 de la primera mitad, el brasileño Gabriel (48′) y el español Martín Zubimendi (52′) asestaron dos zarpazos de gran valor anímico justo después de la reanudación.

El belga Leandro Trossard (69′) amplió la ventaja y el también brasileño Gabriel Jesus (78′), que había entrado en sustitución del sueco Viktor Gyökeres, puso el cuarto de los locales, mientras que el Aston Villa solo pudo firmar el tanto del honor en el último suspiro, gracias a Ollie Watkins (90+4′).

El mal partido de Gyökeres fue la única mancha del Arsenal, que parece lanzado hacia el que sería su primer título de campeón de Inglaterra desde 2004.

*Con información de AFP.

Más de Deportes

Dibu Martínez y una particular discusión con los hinchas de Arsenal.

Primero con Colombia y ahora con los hinchas de Arsenal: Dibu Martínez y otro escándalo en Premier League

¿José Enamorado a Gremio? Junior de Barranquilla ya habría dado primera respuesta.

Junior da primera respuesta a Gremio por José Enamorado: habría millonaria exigencia en el medio

Jhon Arias, volante colombiano.

La reacción de Jhon Arias por el peor inicio de temporada en Premier en 123 años de historia: Posible regreso a Brasil

El error de Yerson Mosquera, ante Manchester United, en Old Trafford.

Yerson Mosquera y su error infantil en pleno Old Trafford ante Manchester United: prensa inglesa reaccionó

Nikola Jokić NBA

Definida la lesión y el tiempo de Nikola Jokić, de los Denver Nuggets: ¿se perderá de la NBA All-Stars 2026?

Luis Díaz y Hakimi.

Las palabras de Hakimi por volver a jugar luego de la patada de Luis Díaz que lo lesionó: “Estábamos decepcionados”

Partido de El Congo en la Copa Africana llama la atención de la Selección Colombia de cara al Mundial 2026.

Magistral asistencia y golazo de El Congo en la Copa Africana: aviso a Colombia para el Mundial 2026

Jhon Arias con Joshua Zirkzee.

Jhon Arias enfrentó a Manchester United y protagonizó algo que no se veía en 123 años de historia en Inglaterra

Oficial Luis Díaz

Luis Díaz quedará inmortalizado en la Costa Caribe y en su pueblo natal: Desde la casa de su abuela, para el mundo

Arsenal domina la Premier League y ahora la bola está en el lado de Manchester City: ganar para no perderle terreno.

Así cierra la tabla en Premier League este 2025: Arsenal mueve todo y le mete presión al Manchester City

Noticias Destacadas