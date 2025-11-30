Dibu Martínez sale vencedor y condena a Jhon Arias y los wolves en la Premier League: directo al descenso

Una nueva fecha de la Premier League paraliza al mundo. Durante la fecha 13 de la considerada mejor liga del mundo, Aston Villa fue local ante el Wolverhampton que tiene a dos colombianos en su nómina: Jhon Arias y Yerson Mosquera.

La situación para los wolves es realmente para olvidar y Emiliano ‘Dibu’ Martínez, portero argentino y verdugo de Colombia, se volvió a salir con la suya.

En el Villa Park, se creía que el Wolverhamtpon iba a hacerle frente al favorito de la tarde noche en Birmingham, pero eso solamente quedó en el intento y no se pudo concretar lo que parecía un milagro. El Aston Villa hizo respetar sus predios y logró una victoria que permite escalar hacia los primeros lugares de la Premier League.

Con el 1-0 de local, Aston Villa llegó a 23 unidades y no descarta una pelea por el título. Jornada ideal para los villanos, pues el primero, Arsenal, se enfrenta con el cuarto, Chelsea, y se quitarán puntos, lo que permite establecerse en un buen sitio en la tabla de posiciones para continuar en la pelea.

¡LA MURALLA MARTÍNEZ!



Sensacional doble atajada del Dibu para evitar el gol del Wolves ante Aston Villa.



En lo que tiene que ver con Dibu Martínez, mantiene la titular en el Aston Villa y fue clave para atajar algunos balones peligrosos que tuvo Wolverhampton para empatar.

Más exactamente al 90+6, el guardameta de la Selección Argentina se lució con una espectacular atajada tras un tiro de esquina, y el balón fue al segundo palo.

En la reposición de la primera parte, paralizó con una gran doble atajada que ahogó el grito de gol del rival. Intervenciones claves en momentos en que los wolves desesperaban por marcar y meterse en el juego.

Dibu Martínez, verdugo de Colombia y ahora afecta a Jhon Arias

Dibu Martínez es considerado un verdugo de Colombia desde aquellas épocas en la Copa América 2021, cuando hizo un circo en la tanda de penaltis y sacó del juego a varios futbolistas colombianos, entre ellos Yerry Mina y Edwin Cardona.

Su show se hizo viral y abrió el debate de si esas actuaciones en un arquero son válidas o deberían rechazarse de inmediato. Lo cierto es que su estrategia dio resultado y metió a Argentina a la final de esa edición.

Desde ese momento, vendió su personaje por el mundo y no solamente es célebre con el Aston Villa, sino que con la selección nacional de su país ha hecho lo mismo, desatando la ira de muchos rivales. En Catar 2022, Emiliano fue considerado el ‘Guante de Oro’ al mejor portero de ese Mundial.

Por si fuera poco, ya con poco show y más atajadas, hizo acto de presencia ante el club de Jhon Arias y su arco en cero más el gol de Boubacar Kamara, sentenció a Wilverhampton a otra derrota más para colocar en ascenso prologando su mal presente en la Premier League.

Jhon Arias y Wolverhampton, directo al descenso

Con este 1-0 en Villa Park, los wolves suman 11 derrotas en la presente temporada, más dos empates, para un total de dos puntos en 13 fechas disputadas. Esto quiere decir que casi en mitad de campaña en Inglaterra no han podido consumar ni siquiera el primer triunfo.

Estos malos números, por supuesto, que le alejan de cualquier posibilidad de título y hasta un cupo de la UEFA no se ve en lo absoluto. Es más, wolves sigue mucho más en una seria pelea para no descender, aunque la crisis no tiene solución por ningún lado y la Segunda División inglesa pasa a ser una inminente realidad.

