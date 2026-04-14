Tiembla Dibu Martínez: este es Juan Musso, el verdugo de Lamine Yamal que sueña con ser titular en el Mundial 2026

Nadie lo tiene en los planes, pero hace méritos para meterse en la titular de la Selección Argentina en el Mundial 2026, pues es el único portero argentino instalado entre los cuatro mejores de la Champions League y asciende de gran manera en el equipo de Lionel Scaloni.

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Juan Musso es un portero argentino que el técnico Diego Simeone reclutó en el Atlético de Madrid en 2024. Formado en Racing de Avellaneda, dio el salto al Udinese de la Serie A de Italia para la temporada 2018-2019, donde fue titular indiscutido y estuvo en 67 partidos en dos temporadas.

Eso le permitió pasar al Atalanta de Italia en 2021, donde estuvo cuatro temporadas antes de pasar al Atlético de Madrid. Con Simeone, pudo mantener la confianza que le sigue teniendo como gran alternativa en la Selección Argentina y le mete presión al Dibu Martínez en la titular, a solo dos meses de que comience el Mundial 2026.

Ante el FC Barcelona se vistió de gloria y se mostró mucho más ante el mundo con varias espectaculares atajadas que le sirvieron al Atlético de Madrid para mantener la ventaja ante el Barcelona y así acceder a las semifinales de la Champions League.

Juan Musso celebra el paso del Atlético de Madrid a semifinales de la Champions. Foto: Europa Press via Getty Images

La lista de Argentina presenta al ya conocido Dibu, que navega por la zona media de la Premier League con el Aston Villa. También está Gerónimo Rulli en la fila, que compite en la Ligue 1 de Francia con el Olympique de Marsella, y Musso hace bulla desde el Atlético de Madrid, instalado en las semifinales de la Champions League.

¿Musso titular con Argentina en el Mundial 2026?

No parece descabellado decir que le pelean la titularidad a Emiliano Martínez en el equipo de Lionel Scaloni. Pareciera de escándalo que el portero titular de uno de los cuatro mejores de la Champions League no estuviera con Argentina desde el pitazo inicial en el Mundial 2026. Gana puntos y su papel ya es visto con otros ojos en el cuerpo técnico.

En el partido de vuelta, Juan Musso evitó que el Barcelona siguiera de largo con dos espectaculares atajadas que impidieron el empate en la serie. Su show se hizo ver cuando se reanudó el juego tras el gol de Ferran Torres para el 2-0 parcial. Fermín López aprovechó un buen centro, pero el portero argentino aguantó en el achique y sacó su mano izquierda para mandar al tiro de esquina.

JUSTO DESPUÉS DEL 2-0... ¡FERMÍN TUVO EL 3-2 DE BARCELONA ANTE ATLÉTICO DE MADRID! El español quedó lastimado luego de la salida de Juan Musso.



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Antes, apenas a los 30 segundos de comenzar el partido, fue el verdugo de Lamine Yamal, cuando la estrella de la selección española remató cruzado y Musso, a mano cambiada, salvó al Atlético de Madrid.

¡NO ESPERÓ NI TREINTA SEGUNDOS! Lamine Yamal ya asustó a Juan Musso y a Atlético de Madrid.



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Tras eliminar al Barcelona, Atlético, Simeone y Musso colocan sus ojos en las semifinales de la Champions y sueñan con la final.