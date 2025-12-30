Así cierra la tabla en Premier League este 2025: Arsenal mueve todo y le mete presión al Manchester City

Este martes, 30 de diciembre de 2025, se jugó el arranque de la fecha 19 en la Premier League. Se disputaron un total de seis partidos, con equipos que pelean la parte alta de la tabla como Arsenal, Aston Villa y Chelsea.

Estos fueron los resultados:

Burnley 1 - 3 Newcastle

Chelsea 2 - 2 Bournemouth

Nottingham Forest 0 - 2 Everton

West Ham 2 - 2 Brighton

Arsenal 4 - 1 Aston Villa

Manchester United 1 - 1 Wolves

Así cierra la tabla de posiciones en Premier League este 2025

El duelo entre Arsenal y Aston Villa era uno directo en la parte alta de la tabla. Ya que los gunners ganaron, dieron otro golpe y se estancan en el liderato con 45 puntos, mientras que los villanos son terceros con 39 y se alejaron de la cima.

La presión ahora es para Manchester City, que sigue segundo en la tabla y tiene 40 puntos. Está a cinco del Arsenal, pero aún deben jugar en esta fecha 19; por tanto, tienen que vencer a Sunderland para no perder la pista del liderato.

Tras su empate contra Bournemouth, Chelsea se queda en el quinto puesto de la Premier y perdió la oportunidad de alcanzar a Liverpool. En caso de victoria red ante Leeds, en Anfield, el vigente campeón inglés tomará distancia.

La Premier League se volverá a jugar en 2026

Este 30 de diciembre fueron los últimos partidos del año en la primera división inglesa. La Premier League volverá a jugarse este 1 de enero, con una lista de cuatro partidos que completarán la fecha 19 de la competencia.

Programación de la Premier League este 1 de enero de 2026

12:30 p.m,: Crystal Palace vs. Fulham

12:30 p.m.: Liverpool vs. Leeds

3:00 p.m.: Sunderland vs. Manchester City

3:00 p.m. Brentford vs. Tottenham

*Todos los horarios corresponden a territorio colombiano.

Arsenal también termina el 2025 como líder de la Champions League

La mitad de la temporada en Inglaterra agarra bastante bien al Arsenal. En sus dos objetivos, la Premier League y la Champions League, es líder y pinta como uno de los claros favoritos a alzar el trofeo.

Arsenal brilla en todas las competencias donde compite. Foto: Offside via Getty Images

Y, apara acabar de completar, ya pasó a las semifinales de la Copa de la Liga en Inglaterra. Mikel Arteta y sus dirigidos están encaminados al éxito, y aunque en temporadas pasadas se les escapó el objetivo, este podría ser su gran desquite luego de años de sequía en los dos frente más importantes para un equipo inglés: la Premier y la Champions.