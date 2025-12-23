Deportes

Tormento para el Crystal Palace de Jefferson Lerma: agónica tanda de penales contra Arsenal en EFL Cup

Solo se definió el juego luego de 16 tiros desde el punto penal. Jefferson Lerma fue uno de los cobradores.

Redacción Deportes
23 de diciembre de 2025, 10:41 p. m.
Jefferson Lerma en el Arsenal vs. Crystal Palace por EFL Cup.
Jefferson Lerma en el Arsenal vs. Crystal Palace por EFL Cup. Foto: Getty Images

Este martes, 23 de diciembre de 2025, Arsenal y Crystal Palace jugaron en el Emirates Stadium de Londres por los cuartos de final de la EFL Cup. El partido se definió solo hasta el cierre, con dos goles agónicos y tiros desde el punto penal.

Primero pegó Arsenal, luego de un tiro de esquina sobre los 80’ de partido. El centro llegó hasta el área y luego de una serie de rebotes, Maxence Lacroix, defensor central del Crystal Palace, envió el balón al fondo en su propia portería. Era el 1-0 que ponía a soñar a los gunners.

Pero les duró poco, porque de manera agónica, a los 90+5′, Crystal Palace empató todo. Fue por obra de Marc Guéhi, y con ese 1-1 se fueron a los penales.

Tuvieron que ejecutar 16 cobros de penal

En los cobros desde el punto penal, así se definió todo:

  1. Martin Ødegaard (Arsenal): gol
  2. Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace): gol
  3. Declan Rice (Arsenal): gol
  4. Justin Devenny (Crystal Palace): gol
  5. Bukayo Saka (Arsenal): gol
  6. Will Hughes (Crystal Palace): gol
  7. Leandro Trossard (Arsenal): gol
  8. Borna Sosa (Crystal Palace): gol
  9. Mikel Merino (Arsenal): gol
  10. Jefferson Lerma (Crystal Palace): gol
  11. Riccardo Calafiori (Arsenal): gol
  12. Adam Wharton (Crystal Palace): gol
  13. Jurriën Timber (Arsenal): gol
  14. Christantus Uche (Crystal Palace): gol
  15. William Saliba (Arsenal): gol
  16. Maxence Lacroix (Crystal Palace): tapó Kepa Arrizabalaga

Arsenal avanza a las semifinales de la EFL Cup luego de un verdadero partidazo. Jefferson Lerma fue titular en Crystal Palace y jugó los 90′, mientras que Daniel Muñoz sigue en proceso de recuperación luego de su operación de rodilla.

Datos generales del partido Arsenal vs. Crystal Palace

  • Marcador final: Arsenal 1 (8) vs. (7) 1 Crystal Palace
  • Estadio: Emirates Stadium de Lóndres
  • Fecha: 23 de diciembre de 2025 (cuartos de final de la EFL Cup)
  • Alineaciones:

Arsenal: Kepa Arrizabalaga; Jurriën Timber, William Saliba, Riccardo Calafiori, Myles Lewis-Skelly; Mikel Merino, Christian Nørgaard, Eberechi Eze, Noni Madueke, Gabriel Martinelli, Gabriel Jesus. DT: Mikel Arteta.

Crystal Palace: Walter Daniel Benítez; Chris Richards, Maxence Lacroix, Marc Guéhi; Jaydee Canvot, Adam Wharton, Jefferson Lerma, Tyrick Mitchell, Eddie Nketiah, Yéremy Pino, Jean-Philippe Mateta. DT: Oliver Glasner.

