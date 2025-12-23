Tormento para el Crystal Palace de Jefferson Lerma: agónica tanda de penales contra Arsenal en EFL Cup

Este martes, 23 de diciembre de 2025, Arsenal y Crystal Palace jugaron en el Emirates Stadium de Londres por los cuartos de final de la EFL Cup. El partido se definió solo hasta el cierre, con dos goles agónicos y tiros desde el punto penal.

Primero pegó Arsenal, luego de un tiro de esquina sobre los 80’ de partido. El centro llegó hasta el área y luego de una serie de rebotes, Maxence Lacroix, defensor central del Crystal Palace, envió el balón al fondo en su propia portería. Era el 1-0 que ponía a soñar a los gunners.

Pero les duró poco, porque de manera agónica, a los 90+5′, Crystal Palace empató todo. Fue por obra de Marc Guéhi, y con ese 1-1 se fueron a los penales.

Tuvieron que ejecutar 16 cobros de penal

En los cobros desde el punto penal, así se definió todo:

Martin Ødegaard (Arsenal): gol Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace): gol Declan Rice (Arsenal): gol Justin Devenny (Crystal Palace): gol Bukayo Saka (Arsenal): gol Will Hughes (Crystal Palace): gol Leandro Trossard (Arsenal): gol Borna Sosa (Crystal Palace): gol Mikel Merino (Arsenal): gol Jefferson Lerma (Crystal Palace): gol Riccardo Calafiori (Arsenal): gol Adam Wharton (Crystal Palace): gol Jurriën Timber (Arsenal): gol Christantus Uche (Crystal Palace): gol William Saliba (Arsenal): gol Maxence Lacroix (Crystal Palace): tapó Kepa Arrizabalaga

Arsenal avanza a las semifinales de la EFL Cup luego de un verdadero partidazo. Jefferson Lerma fue titular en Crystal Palace y jugó los 90′, mientras que Daniel Muñoz sigue en proceso de recuperación luego de su operación de rodilla.

Datos generales del partido Arsenal vs. Crystal Palace

Marcador final : Arsenal 1 (8) vs. (7) 1 Crystal Palace

: Arsenal 1 (8) vs. (7) 1 Crystal Palace Estadio : Emirates Stadium de Lóndres

: Emirates Stadium de Lóndres Fecha : 23 de diciembre de 2025 (cuartos de final de la EFL Cup)

: 23 de diciembre de 2025 (cuartos de final de la EFL Cup) Alineaciones:

Arsenal: Kepa Arrizabalaga; Jurriën Timber, William Saliba, Riccardo Calafiori, Myles Lewis-Skelly; Mikel Merino, Christian Nørgaard, Eberechi Eze, Noni Madueke, Gabriel Martinelli, Gabriel Jesus. DT: Mikel Arteta.

Crystal Palace: Walter Daniel Benítez; Chris Richards, Maxence Lacroix, Marc Guéhi; Jaydee Canvot, Adam Wharton, Jefferson Lerma, Tyrick Mitchell, Eddie Nketiah, Yéremy Pino, Jean-Philippe Mateta. DT: Oliver Glasner.