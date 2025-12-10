Crystal Palace pierde a Daniel Muñoz: técnico explicó la verdad de su lesión y tiempo fuera de las canchas

El pasado domingo, 7 de diciembre de 2025, Daniel Muñoz no jugó con Crystal Palace por la fecha 15 de la Premier League. Un fuerte rumor desde Inglaterra afirmaba que el jugador había caído preso, pero después el club londinense afirmó que era una lesión la que sacó a Muñoz del juego.

“Muñoz está sufriendo una pequeña lesión de rodilla, pero Glasner espera que regrese para el partido contra el Manchester City la próxima semana”, publicaba ese mismo domingo el Palace en su web oficial. Sin embargo, este miércoles 10 de diciembre el panorama cambió por completo.

Daniel Muñoz tiene una lesión de rodilla y debe ser operado. | Foto: Getty Images

“Malas noticias sobre Daniel Muñoz: tendrá que operarse la rodilla”

Fue el propio técnico del Crystal Palace, Oliver Glasner, quien este miércoles reveló que la lesión de Daniel Muñoz no es tan simple y debe ser operado. Lo hizo en rueda de prensa previa al partido contra Shelbourne Football Club, por la quinta fecha de la Conference League.

“Tenemos malas noticias sobre Daniel Muñoz: tendrá que operarse de la rodilla. Así que lo extrañaremos durante unas semanas”, afirmó Glasner.

Eso quiere decir que para el duelo contra Manchester City (14 de diciembre) es imposible su presencia en el campo. Una cirugía de rodilla implica tiempo de recuperación y readaptación. Por tanto, se cae la primera razón dada por el Palace, donde afirmaban que para dicho duelo iba a estar listo.

¿Cuánto tiempo estará fuera de las canchas Daniel Muñoz por su lesión de rodilla?

De cuatro a seis semanas. Dicho dictamen lo entregó el mismo técnico Glasner este miércoles, lo que quiere decir que Daniel Muñoz regresaría a las canchas entre el 7 y el 21 de enero, aunque es muy probable que se tome las seis semanas completas de readaptación.

Así las cosas, Crystal Palace pierde a su jugador más importante. Daniel no solo cumplía con los roles en su posición defensiva, sino que aportaba con goles y asistencias. De hecho, venía brillando como uno de los mejores laterales derechos, no solo en Premier League sino en el mundo entero.

“Siempre que hay que someterse a una cirugía, nunca se sabe. He tenido varias en mi carrera, por eso siempre soy un poco cauteloso. Pero no parece demasiado grave”, explicó Oliver Glasner.

También hay alarmas encendidas en Selección Colombia