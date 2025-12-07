¿Arrestaron a Daniel Muñoz en Londres? Dan respuesta y Crystal Palace revela por qué no jugó ante Fulham

Daniel Muñoz es centro de rumores este domingo 7 de diciembre. Sin confirmación oficial, en redes sociales empezó a circular que el colombiano fue arrestado en Londres y que por eso no jugó con Crystal Palace, ante Fulham, por la fecha 15 de la Premier League.

El Palace ganó 2-1 en su visita al estadio Craven Cottage, se ubicó en la cuarta casilla de la tabla de posiciones en Premier League, pero el tema central entre los hinchas es la ausencia de Muñoz.

¿De dónde sale el rumor sobre el supuesto arresto de Daniel Muñoz en Londres?

En la mañana colombiana de este domingo, la BBC informó el arresto de un futbolista extranjero de 29 años por sospecha de agresión y altercado.

No dieron nombres, por lo que tanto en Inglaterra como en Colombia empezaron a vincular el nombre de Daniel Muñoz debido a la coincidencia en edad y descripciones.

La duda crecía cada vez más por la ausencia de Muñoz en el juego ante Fulham. Sin embargo, ya hay varias versiones que empezarían a desmentir dicho rumor. Incluso, Crystal Palace informó que Daniel no jugó por un problema físico.

“Es falso, nada es cierto”

La periodista Sheyla García contó, en su cuenta de X, que habló con gente cercana al jugador y que estos desmintieron el presunto arresto de Daniel Muñoz en Londres.

“Es falso, nada es cierto. Pregunté con el entorno cercano del jugador y nada de eso pasó… No jugó por una molestia y espera estar pronto”, indicó Sheyla García.

Es FALSO, nada es cierto…



Pregunté, con el entorno cercano del jugador y nada de eso pasó…



No jugó por una molestia y espera estar pronto…



Cc @pilarvelasquezv https://t.co/kDGHtkFoJa — Sheyla García (@SheylaGarcia07) December 7, 2025

Crystal Palace: “Muñoz está sufriendo una pequeña lesión de rodilla”

El partido entre Crystal Palace y Fulham tuvo desarrollo en la mañana colombiana de este domingo. Antes de que la pelota rodara, el Palace aclaró que Daniel Muñoz no iba a jugar debido a una pequeña lesión de rodilla.

“Oliver Glasner incorpora a Nathaniel Clyne como lateral derecho, en sustitución del ausente Daniel Muñoz. Será su primera titularidad con los Eagles desde el empate 1-1 a domicilio contra el Southampton, al final de la temporada pasada”, informó Crystal Palace.

Y aclararon: “Muñoz está sufriendo una pequeña lesión de rodilla, pero Glasner espera que regrese para el partido contra el Manchester City la próxima semana”.

Crystal Palace vs. Fulham no tuvo a Daniel Muñoz en cancha por lesión. | Foto: Offside via Getty Images

Con base en lo contado por el club londinense, son dos partidos los que no jugará Daniel Muñoz debido a su molestia. El primero fue este domingo ante Fulham y el otro será ante Shelbourne F. C. por Conference League.