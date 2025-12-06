La tabla de Premier League se apretó con la derrota de Arsenal: Liverpool no pudo con Leeds

Este sábado, 6 de diciembre de 2025, tuvo continuidad la fecha 15 de la Premier League. Varios juegos fueron cruciales, como la agónica derrota de Arsenal contra Aston Villa y el empate de Liverpool ante Leeds.

Manchester City ganó por 3-0 al Sunderland y mandó un claro mensaje: está muy cerca a Arsenal, que con la derrota puso en jaque su posición de líder y está obligado a ganar para sacar distancia.

Tabla de posiciones en Premier League

Arsenal es líder con 33 puntos, lo sigue Manchester City con 31 y el top tres lo cierra Aston Villa con 30. Liverpool, vigente campeón, es octavo y no pasa de las 23 unidades.

Agónica derrota de Arsenal

Con un gol del delantero argentino Emiliano Buendía en el descuento del partido, Aston Villa, ahora tercero a tres puntos, superó por 2-1 al líder Arsenal.

En el primer partido del día, en Birmingham, el Arsenal sumó su segunda derrota de la temporada, cerrando una racha de 18 encuentros sin perder.

Matty Cash adelantó a los Villanos en la primera parte (36′) y el belga Leandro Trossard (52′) empató para el líder de la Premier League, antes de que Buendía diera la victoria a los de Birmingham, terceros en la clasificación a tres puntos del Arsenal.

“Así es la liga... Tienes que ir a Old Trafford, St James Park, Chelsea, aquí... Tienes que jugar en campos difíciles. Aunque el resultado pudo ser diferente, la realidad es que no”, dijo el técnico de los Gunners Mikel Arteta.

Arsenal vs. Aston Villa por la fecha 15 de la Premier League. | Foto: AFP

Aston Villa, en la carrera por la Premier

El choque quedó resuelto en la última jugada del encuentro, cuando Buendía aprovechó un balón muerto en el interior del área londinense, para enviar la pelota al fondo de la red de un derechazo y poner al equipo entrenado por Unai Emery en la carrera por el titulo.

¡LOCURA TOTAL EN EL VILLA PARK! ¡EMILIANO BUENDÍA MARCA EL 2-1 AGÓNICO DE ASTON VILLA ANTE ARSENAL EN LA ÚLTIMA DEL PARTIDO!



📺 Mirá la Premier League por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/JY1QNks5a0 — SportsCenter (@SC_ESPN) December 6, 2025

El Arsenal terminó pagando las consecuencias de la plaga de bajas por lesión que sufre, especialmente en el centro, ya que Arteta no pudo contar con el francés William Saliba, el brasileño Gabriel Magalhaes, el español Christian Mosquera, teniendo que alinear como centrales al ecuatoriano Piero Hincapié y al neerlandés Jurrien Timber.

El equipo londinense no perdía desde la tercera jornada de la Premier League (1-0 frente al Liverpool) a finales de agosto y desde entonces sumó 15 victorias y tres empates entre todas las competiciones.

Este resultado, que llega a tres días de que el Arsenal ponga en juego su liderato en la Liga de Campeones en Brujas, deja en un pañuelo la cabeza del campeonato inglés, con ahora tres equipos en tres puntos.