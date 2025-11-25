La tabla de la Champions League tras el golpe del Chelsea y los fracasos del Barcelona y Manchester City

Lamine Yamal fue un espectador más en Londres y Erling Haaland no le pudo solucionar los problemas al Manchester City en el Etihad Stadium. Bayer Leverkusen es protagonista por el certero golpe que dio Inglaterra y Chelsea toca el cielo tras derrumbar al FC Barcelona en Stamford Bridge. Borussia Dortmund no tuvo piedad en Alemania y Juventus pudo encontrar el agónico triunfo en tierras noruegas.

La mirada del mundo estaba en el partido Chelsea vs. FC Barcelona. Había expectativa por lo que podría ser este partidazo por la quinta fecha de la fase liga de la Champions League y si el club catalán iba a tener el nivel para derrumbar al local en Londres. Al final, el conjunto ‘Blue’ hizo respetar sus predios y le dio un gran golpe al gigante español con un 3-0 en el marcador final.

Un autogol de Jules Koundé comenzó el festín del Chelsea ante el Barcelona. Luego Etevao alargó la ventaja y Liam Delap anotó el tercero definitivo. El compromiso tuvo tres goles anulados por revisión del VAR, dos de ellos del FC Barcelona. Las decisiones del video arbitraje afectaron al visitante e impulsaron el triunfo del local, que le permite ubicarse en el Top 5 de la tabla de posiciones.

Lamine Yamal fue un espectador más contra el Chelsea. | Foto: PA Images via Getty Images

Por otra parte, las alarmas siguen encendidas en el equipo de Hansi Flick, al menos en la Champions League. FC Barcelona no puede ascender y cada vez más se aleja de los cupos directos a los octavos de final y todo quedaría para que asegure su presencia en el repechaje europeo.

Manchester City también retumba en Europa por derrota en la Champions

Otro que fracasó en la quinta fecha fue el Manchester City, que se vio sorprendido por el Manchester City. Cuando todo indicaba que podría ser un trámite en el Etihad Stadium, el club alemán dio el golpe y ganó 2-0 con goles de Alejandro Grimaldo y Patrik Schick.

Manchester City cede en la tabla de posiciones no puede escalar y pone en riesgo el puesto directo a los octavos de final. Mientras que el Leverkusen anhela entrar al Top 10 si mantiene la buena racha. Por otra parte, Napoli no tuvo problemas con el Qarabag y cumplió con el trámite en el estadio Diego Maradona (2-0).

Erling Haaland con gestos de preocupación ante el Bayer Leverkusen. | Foto: Getty Images

Otro que hizo valer la localía fue el Borussia Dortmund, que le pasó por encima al Villarreal y lo goleó 4-0. Mientras que la Juventus tuvo que sufrir más de la cuenta para obtener la victoria ante el Bodo Glimt en Noruega.