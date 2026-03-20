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El mundo en imágenes. Vea en SEMANA los hechos que sorprendieron al planeta

Manifestaciones, museos, deportes y las consecuencias de la guerra: el resumen de SEMANA en imágenes.

Fotografías Semana

20 de marzo de 2026, 6:00 p. m.
Una escultura de cartón, conocida como “ninots”, que representa al presidente estadounidense Donald Trump, se quema durante el festival de las Fallas en Valencia, España, el jueves 19 de marzo de 2026.
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