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Fotógrafo captó imágenes de Manchester City vs. Real Madrid con cámara de hace 130 años: el resultado es espeluznante

Imágenes del partido de Champions League en una cámara de más de un Siglo de creada.

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William Horacio Perilla Gamboa

William Horacio Perilla Gamboa

20 de marzo de 2026, 10:58 p. m.
Cámara Kodak / Partido Manchester City vs. Real Madrid.
Cámara Kodak / Partido Manchester City vs. Real Madrid. Foto: Pantallazo X / Getty Images

Real Madrid, luego de pasar algunos apuros en la fase liga y tener que ir al repechaje para medir fuerzas con el Benfica y mirar si alcanzaba a clasificar a octavos, avanzó a cuartos de final de la Champions League tras vencer 2-1 en el Etihad Stadium a un Manchester City en inferioridad numérica y sin nivel para pelear por el cupo.

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Pep Guardiola y Erling Haaland no fueron suficientes y hubo un 5-1 en el global en la eliminación. En la vuelta, un penal por mano de Bernardo Silva tras un disparo de Vinícius, en el minuto 18, supuso la roja directa al portugués y el gol desde los once metros del brasileño, que dejaba la eliminatoria casi sentenciada tras el 3-0 en la ida.

Con un hombre menos, los Citizens igualaron con un gol del noruego Erling Haaland (41′), pero otro tanto de Vinícius en el último suspiro del partido dio una nueva victoria al conjunto blanco, al que regresó tras una lesión su estrella Kylian Mbappé. En el trámite del juego, se presentó un lindo detalle que tiene estremecido al planeta.

Los jugadores del Real Madrid celebran uno de los tantos contra el Manchester City.
Los jugadores del Real Madrid celebran uno de los tantos contra el Manchester City. Foto: Real Madrid

Un fotógrafo desempolvó una cámara Kodak de 1894, con más de 130 años de creada. El aficionado la llevó al Etihad Stadium para ponerla a trabajar en el partido de Champions League y se le vio en el césped del escenario deportivo donde habitualmente tienen permiso los profesionales acreditados.

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Manchester City vs. Real Madrid, en una cámara de 130 años

En la secuencia de video, que es viral en las redes sociales y ya acumula más de 650 mil reproducciones en X, se ve cómo configura la cámara fotográfica, la desdobla, le coloca el rollo y la pone a funcionar, con imágenes en full blanco y negro y escala de grises. Algo que ya no es común ver por estas épocas, pero que en su momento era el boom tecnológico en Europa.

Las imágenes sorprenden y coloca los pelos de punta, además de que se ve a leguas el desarrollo en la tecnología en todos los aspectos. En el clip multimedia se ven algunas tomas que parece como si fuera un partido de antaño. Se recomienda poner el video en pantalla completa y ralentizar la velocidad de reproducción para una mejor experiencia.

La obra multimedia ‘vintage’ que paraliza al mundo fue autoría de ‘Miles’, un reconocido fotógrafo inglés que es popular en las redes sociales por captar momentos claves con sus cámaras icónicas. Se ven a los jugadores y el público algo lejano en las gradas, pero sin color, tal como lo dictaba la tecnología de la época.