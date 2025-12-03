Golazo de Daniel Muñoz que ven en Barcelona y Real Madrid: gran cabezazo retumba en la Premier League

Un lateral con síntomas de delantero, con olfato goleador desde la banda. Un pisador de área rival. Jugador moderno que lee las jugadas de ataque a la perfección y que es muy bien valorado por los técnicos en Europa. Daniel Muñoz abre los espacios y permite una apertura de pase que facilita concretar ante el arquero rival.

Nuevamente en la Premier League hace acto de presencia con su enorme talento en velocidad y con definición. En la fecha 14, en la que Crystal Palace enfrenta al Burnley en el estadio Turf Moor, Daniel Muñoz reapareció en la nómina titular en una línea de cinco como carrilero por derecha para aprovechar mucho más sus capacidades como extremo, sin descuidar el orden defensivo y estirar la defensa en la posesión del rival.

Por otra parte, en cada posesión del Crystal Palace, Daniel Muñoz trata de filtrarse lo mejor que puede para romper la línea con el pase largo desde el interior o la otra banda. La vieja y confiable que le ha dado resultado al equipo de Londres para que Daniel Muñoz siga aprovechando sus dotes como definidor al segundo palo.

Daniel Muñoz celebra el gol contra el Burnley. | Foto: Getty Images

Sobre el minuto 44, Daniel Muñoz inquietó por su banda para romper la línea. Una jugada calcada en la que Marc Guéhi lanzó el pase largo para la definición inmediata de cabeza. El balón profundo fue bien atendido por Muñoz, quien le ganó a su marcador, perfiló y lanzó el cabezazo para el 1-0 parcial en condición de visitante.

¡QUÉ CABEZAZO DE DANI MUÑOZ! En el cierre del primer tiempo, el colombiano marcó el 1-0 del Crystal Palace sobre Burnley. Y... ¿se lesionó o qué le pasó?



📺 Mirá la Premier League por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/ChzmzqbPna — SportsCenter (@SC_ESPN) December 3, 2025

Golazo de Daniel Muñoz que observan los grandes de Europa

Además de Luis Díaz, Daniel Muñoz es otro gran embajador del fútbol colombiano en la élite de Europa y parece que es cuestión de tiempo para que pueda dar un salto a un equipo grande del ‘Viejo Continente’. Ya se luce en la Premier League apoyando la ofensiva con goles. Suma 13 partidos jugados, dos anotaciones y dos asistencias, con una media de 7.1 por PJ.

Este cabezazo hace bulla en el mercado de pases. Se habla que el Chelsea y el PSG lo miran como una gran posibilidad para reforzar las bandas, además del Barcelona y Real Madrid, que no descartan un movimiento en próximas semanas para hacer más robusta su nómina con un futbolista que garantiza volumen de ataque.

Momento exacto en el que Daniel Muñoz marca de cabeza. | Foto: Pantallazo X: @SC_ESPN

Asimismo, su valor aumenta cuando aparece como un jugador inamovible en la Selección Colombia. En estos momentos es gran candidato a moverse en el fútbol europeo, aumentando su influencia en el equipo de Néstor Lorenzo en la recta final al Mundial 2026.