No es un secreto que Daniel Muñoz pide a gritos un salto a la élite del fútbol de Europa y muchos creen que ya es el momento para que dé un paso de calidad desde Crystal Palace y en la recta final hacia el Mundial 2026 con la Selección Colombia. Aunque ya está en la Premier League, sus condiciones permiten verlo en un club de más fuerza en el ‘Viejo Continente’, más porque su rendimiento en el club de Londres está por todo lo alto.

Pide a gritos un cambio. Esta temporada, Daniel Muñoz registra 21 partidos jugados en el Crystal Palace con tres goles y dos asistencias, con una media por partido de 7.1 sobre 10 y solamente 4 tarjetas amarillas. Además, el antioqueño impuso el récord de ser el primer jugador que marca en competencias UEFA con el club de Londres.

La línea de tres del técnico Oliver Glasner le ha caído de maravilla a Daniel Muñoz, donde desarrolla un despliegue de ataque que le permite tocar el área rival muy rápido y potenciar la capacidad de definición o de influencia en zona ofensiva. Labor moderna para un lateral, que también impacta por completo en la estrategia de la Selección Colombia. Junto a su compatriota Jefferson Lerma, logró ganar la Community Shield en agosto pasado, tras derrumbar el favoritismo del Liverpool.

Contexto suficiente que le permite a Muñoz pedir a gritos un aumento salarial, que en Crystal Palace es muy complicado que pueda darse. El club de Londres prefiere escuchar ofertas de las potencias y tantear la mejor, tanto para ellos como para el jugador. Se prevé que será un diciembre y enero de análisis y tomar la mejor decisión. El lateral colombiano, hincha de Atlético Nacional, tiene un salario anual de 3.4 millones de dólares.

Este sería el nuevo salario de Daniel Muñoz en la élite de Europa

Los rumores no se han hecho esperar y por estos días su nombre ha sido mencionado en los pasillos del Chelsea, PSG, Real Madrid o FC Barcelona y Daniel quiere dar el salto en próximas semanas. Muñoz también se hace interesante por la posibilidad ‘low cost’ que permite en el mercado, pues su ficha en Transfermarkt tiene un valor de 25 millones de euros, aunque el Palace se sentará a negociar desde los 40 M€.

